F1 | Haas: ecco il fire-up della power-unit Ferrari per la VF-23

Carica lettore audio

Dopo aver presentato la livrea per la stagione 2023 di Formula 1, la Haas ha effettuato la prima accensione della power unit che monterà sulla VF-23.

La vettura del team americano costruita su telaio Dallara deve ancora mostrarsi nelle sue rinnovate forme, ma nel frattempo la compagine diretta da Günther Steiner ha svelato martedì la colorazione nero-bianco-rosso con il nuovo sponsor MoneyGram in bella mostra.

La monoposto che verrà condotta da Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg a partire dai test pre-stagionali di Sakhir monterà nuovamente il motore Ferrari e, come è ormai da tradizione per tutte le squadre di F1, la prima messa in moto - denominata 'fire-up' - ha riunito tutti i membri del team ed è stata documentata in video.

Nel frattempo ricordiamo che la VF-23 dovrebbe fare il suo esordio nello shakedown previsto a Silverstone l'11 febbraio, per poi volare in Bahrain per le sopracitate prove di preparazione al campionato che avranno luogo il 23-25 febbraio.