F1 | Haas: presentata la livrea 2023 che vestirà le VF-23

Carica lettore audio

La stagione 2023 di Formula 1 inizia ufficialmente oggi, perché Haas F1 è il primo team del Circus iridato a mostrare un elemento importante della nuova stagione. La squadra diretta da Guenther Steiner ha tolto i veli dalla livrea che andrà a vestire le VF-23 di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg a partire dai test pre-stagionali di Sakhir.

La grande novità è la presenza di MoneyGram, nuovo title sponsor della squadra che ha inevitabilmente avuto un impatto sulla nuova livrea della squadra. Nella parte anteriore la colorazione resta pressoché invariata rispetto a quella utilizzata nel 2022.

Il bianco come base e le strisce rossonere a contornare i profili della stessa, partendo dal muso sino ad arrivare alle fiancate. Ma a quel punto ecco la novità. Dalle pance in poi, compreso il cofano motore, il bianco lascia spazio al nero, comprendendo anche l'alettone posteriore sebbene questo abbia alcuni tocchi di rosso.

Ricordiamo che questa sarà la colorazione ufficiale per il 2023, ma la vettura utilizzata per questa presentazione non è la VF-23. Quella dovrebbe fare il suo esordio nello shakedown a Silverstone previsto l'11 febbraio, per poi riapparire nei test di Sakhir dal 23 al 25 febbraio.

Haas VF-23 Photo by: Haas F1 Team

"Ovviamente condivido l'entusiasmo di tutti per la presentazione di questa livrea", ha commentato Günther Steiner. "È una pietra miliare nel calendario della pre-stagione, che ci avvicina un po' di più a quello che vogliamo fare, cioè correre. Mi piace la livrea, ha sicuramente un aspetto ingrandito e modernizzato che si addice all'ingresso in una nuova era con MoneyGram al nostro fianco come title sponsor".

"Questo è un periodo dell'anno molto emozionante per la F1 ed è bello essere i primi a presentare la nostra livrea, ma la nostra attenzione è rivolta alla messa in pista della VF-23 e alla preparazione della stagione. Abbiamo davvero qualcosa su cui basarci rispetto alla performance dell'anno scorso. Tutta la società ha lavorato duramente per arrivare a questo punto e ovviamente con Kevin e Nico abbiamo due talenti che hanno dimostrato di poter fare centro. Non vedo l'ora di iniziare".

Per Gene Haas, proprietario e fondatore del team, l'obiettivo per i prossimi mesi è chiaro: "Affrontiamo questa stagione forti delle ottime prestazioni dello scorso anno e del ritorno ai punti. L'obiettivo per la stagione 2023 è naturalmente quello di replicare questo risultato con maggiore regolarità e, con Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, sono convinto che abbiamo una coppia di piloti esperti più che in grado di andare a punti ogni domenica".

In appena 12 mesi Haas F1 ha cambiato entrambi i piloti titolari. Nikita Mazepin è stato appiedato poco prima del via della passata stagione per il legame della sua famiglia con Vladimir Putin, presidente della Russia e autore dell'attacco che ha poi portato alla conseguente guerra in Ucraina. Al suo posto era arrivato Kevin Magnussen. Assieme al pilota russo, Haas ha interrotto la collaborazione con l'allora title sponsor Uralkali. Quest'anno, invece, non è stato rinnovato il contratto a Mick Schumacher. Al suo posto un altro tedesco: il ben più esperto Nico Hulkenberg.

Haas VF-23 Photo by: Haas F1 Team