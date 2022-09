F1 | Verstappen: "Eravamo sovrappeso, ora siamo in gran forma"

Carica lettore audio

Max Verstappen non ha un grande storico con il circuito di Monza. Il suo miglior risultato su questa pista è una quinta posizione, ma il leader del campionato oggi ha spiegato perché.

La vigilia di questo weekend italiano è diversa rispetto agli anni precedenti, Verstappen arriva a Monza in una posizione di classifica invidiabile e, soprattutto, ci arriva per la prima volta al volante di una monoposto che non teme i lunghi rettilinei.

Max spera di assaggiare il podio monzese, le premesse sono ottime come il suo stato di forma, e il vantaggio sugli avversari non sembra aver intaccato minimamente la fame di vittorie.

Lo scorso anno hai conquistato dieci pole position, mentre quest’anno, al momento, sei a quota quattro. Però la domenica il tuo passo è un'altra cosa…

“Soprattutto ad inizio stagione non avevamo una gran performance sul giro secco. Semplicemente non avevamo il ritmo, ci siamo concentrati sul passo gara, ed il lavoro fatto ci ha dato ragione. In più in certi weekend ci siamo focalizzati su altri aspetti e questo spiega un po' perché abbiamo meno pole position e più vittorie”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

In questa stagione non stiamo vivendo la stessa intensità del 2021. Anche per te è così?

“Per come la vedo io anche quest’anno il confronto è stato serrato, a parte credo una o due gare. Anche a Spa non sapevo esattamente come sarebbe andata, lo abbiamo scoperto giro dopo giro. Dal mio punto di vista non è una stagione molto diversa rispetto allo scorso anno”.

Finora a Monza non hai ottenuto grandi risultati. Come lo spieghi?

“So bene perché! Siamo sempre stati lenti sui rettilinei, e questo aspetto è decisamente penalizzante su questa pista. Oltre a questo, ho avuto dei problemi di affidabilità, e spesso proprio qui ho dovuto scontare delle penalità sul fronte power unit. Ma con la velocità in rettilineo che abbiamo quest’anno, spero possa essere un weekend completamente diverso rispetto alle scorse stagioni”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nelle ultime gare sembra che tu abbia davvero un feeling eccezionale con la monoposto. Cosa è cambiato?

“Nel complesso siamo in un buon momento. Penso il motivo sia principalmente il peso, la monoposto inizialmente era molto sovrappeso, un aspetto che non ha aiutato l’equilibrio generale della macchina. Il peso extra era anche in un posto sbagliato della monoposto e questo l'ha resa un po' sottosterzante, un aspetto che non mi era particolarmente gradito”.

Stai vivendo il periodo migliore da quando sei alla Red Bull?

“È davvero divertente far parte di questa squadra e l'atmosfera ultimamente è davvero buona. Trovo che sia un aspetto molto importante, se quando non vinci hai comunque una buona atmosfera nella squadra, credo sia possibile fare dei passi avanti. Devi essere anche paziente, non puoi forzare le cose, questo è ciò che ho imparato nel percorso che ho fatto finora in Formula 1”.

È per questo che hai firmato un rinnovo così lungo?

“È per questo che non me ne sono mai andato! Mi sono fidato del processo, qualcuno avrebbe potuto dire che ‘era ora di andare da qualche altra parte per vincere in fretta’, ma mi sono fidato del processo in corso alla Red Bull e mi sono fidato delle persone del team. Ora questa fiducia mi sta ripagando, e sono davvero felice di essere dove sono”.

Hai 109 punti di vantaggio nella classifica generale. Sei rilassato?

“Sono sempre rilassato, lo ero anche lo scorso anno quando il vantaggio non era così grande, siamo sempre sentiti fiduciosi. Il vantaggio che abbiamo oggi fa piacere, ma vogliamo comunque vincere più gare possibile”.