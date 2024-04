F1 | Max: "La RB20 era sui binari, potevo fare ciò che volevo"

Dopo il successo nella sprint race, vi erano davvero pochi dubbi sul fatto che anche la vittoria del Gran Premio di Cina potesse finire nelle mani di Max Verstappen. L’olandese ha mantenuto fede a quelle che erano le aspettative, vincendo anche la corsa domenicale con un consistente vantaggio di 13 secondi su Lando Norris, nonostante una Safety Car proco prima di metà gara abbia annullato il gap costruito in precedenza.

L’ingresso della vettura di sicurezza ha infatti cambiato un po’ gli scenari. Come previsto, Red Bull stava seguendo la sua strategia, con le due soste programmate che hanno portato Verstappen e Sergio Perez a fermarsi nello stesso giro, mentre McLaren ha cambiato un po’ le carte in tavola nel corso durante il Gran Premio.

Realisticamente Ferrari era partita con l’idea di puntare sulle due soste, tanto che Charles Leclerc aveva mantenuto anche due set nuovi di gomme medie, sfruttandone uno usato per la sprint. Tuttavia, con il traffico dei primi giri, la Rossa ha modificato la tattica di gara, puntando sul Plan D, ovvero l’unica sosta per arrivare fino alla fine. McLaren è stata in grado di leggere bene la situazione, copiando la strategia del team del Cavallino, di fatto però scostandosi dalla tattica seguita da Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 e Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Ciò ha costretto Verstappen, che a quel punto era su una sosta in più, a dover superare in pista entrambi i due piloti, sia Norris che Leclerc, riprendendo così il comando della corsa. L’unico dubbio emerso nel corso della sua gara ha riguardato il periodo di Virtual Safety Car a causa della rottura della Sauber di Valtteri Bottas dopo una ventina di tornate: nel caso fosse entrata la vettura di sicurezza, a quel punto Verstappen si sarebbe fermato allineandosi agli avversari, in caso contrario avrebbe proseguito sulle due soste.

Dopo un periodo di attesa, alla fine è uscita la Safety Car, spingendo Red Bull a richiamare entrambi i suoi portacolori: a quel punto, il tre volte campione del mondo si è allineato a livello strategico ai rivali, montando una hard con cui sarebbe dovuto arrivare fino alla bandiera a scacchi.

Di fatto, l’interruzione non ha creato problemi, perché Verstappen è subito stato in grado di ricostruire un margine di sicurezza, per poi estendere il suo vantaggio fino ai tredici secondi sul traguardo. Dopo il successo nella sprint race, quindi, è arrivato anche quelle nella gara della domenica, con la conferma di una RB20 veloce per tutto il weekend, tranne per quella qualifica bagnata che ha colto contropiede.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

“È stato fantastico. Per tutto il weekend siamo stati incredibilmente veloci. E sì, è stato piacevole guidare questa vettura con ogni singola mescola. Credo che le ripartenze le abbiamo gestite bene, poi l’auto era come se fosse sui binari, potevo fare tutto quello che volevo. Anche per questo non ero preoccupato dopo la SC, sapevo che avevamo un po' di passo in più rispetto agli altri. In questo tipo di weekend, la macchina è un piacere da guidare e tutto ciò che abbiamo conquistato in questo weekend è fantastico”.

L’unica preoccupazione la si è registrata nell’ultimo giro, quando l’olandese è passato sui detriti di Zhou con il dubbio che potesse aver forato. Tuttavia, Verstappen è riuscito ad arrivare al traguardo senza accusare problemi, festeggiando così il suo quarto successo stagionale: “In passato mi è capitato di ritirarmi a un passo dalla fine. C'erano un po' di detriti, credo di un'auto, quindi sono passato a 300 km/h e sapete, quando le gomme diventano fredde e vecchie, è molto facile forarle e volevo solo controllare che tutto fosse in ordine”.

Il prossimo appuntamento sarà quello di Miami, dove per ora la Red Bull ha conquistato il successo in due occasioni su due: “Sì, dovrebbe essere una buona gara per noi. Di solito è un po' più semplice con la strategia, ma è sempre una pista piuttosto difficile, quindi sono entusiasta. È sempre un fine settimana piuttosto folle, quindi sarà molto impegnativo”.