F1 | Red Bull: Verstappen ha una gara di vantaggio, Norris stupisce

Condizioni di pista atipiche, una sola sessione di prove libere, pioggia, asciutto, safety car. Queste le variabili viste nel weekend di Shanghai, ma quelle che sulla carta potevano essere delle possibilità per provare ad intaccare il dominio di Verstappen e della Red Bull, si sono rivelati degli ulteriori assist per il tandem campione del mondo.

Solo la pioggia improvvisa arrivata nella qualifica della gara sprint ha colto Max un po' in contropiede, per il resto il suo fine settimana è stato senza avversari, ennesimo dominio dall’alto di una superiorità assoluta. Verstappen non appare più neanche nella classifica del “pilota del giorno”, tacitamente il pubblico votante lo reputa un fuori scala. Dopo le prime cinque gare stagionali Verstappen nella classifica di campionato ne ha già una di vantaggio su un buon Sergio Perez.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Diventa sempre più difficile porre delle domande post-gara a Verstappen, le sue cavalcate solitarie lasciando poco spazio all’immaginazione, ma questa volta è stato proprio Max ad indicare qual è stato il maggior problema dei 56 percorsi a Shanghai, ed il suo racconto… dice molto.

“A dirla tutta non capivo perché la safety car sia rimasta in pista così a lungo, mi dicevo ‘dai andiamo’, poi ripartiamo ed ecco che torna nuovamente in pista, ed anche qui non capivo quale fosse il problema. Alla fine vogliamo correre, giusto? Ho pensato che la safety car avrebbe un po' appiattito la corsa, perché di fatto appiattisce le strategie”.

Il quarto successo stagionale del campione del mondo è stato anche il più netto. “Per quanto riguarda il bilanciamento della vettura – ha ammesso Verstappen - abbiamo fatto davvero un buon lavoro, siamo riusciti a migliorare il comportamento della monoposto nell’arco dei tre giorni”.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Alla Red Bull per completare un weekend trionfale è mancato il secondo posto di Sergio Perez, ‘solo’ terzo. Checo non è stato particolarmente fortunato ad iniziare dalla partenza, quando per non rischiare un contatto con Verstappen ha dovuto cedere all’attacco di Alonso.

“Ho dovuto lottare non poco per riprendermi la posizione – ha spiegato Perez – e questo non ha fatto bene alle gomme”. Una situazione che, complice la safety car, ha rivissuto anche nella seconda metà di gara. “Quando la corsa è ripresa ero dietro a Leclerc (Charles ha effettuato una sosta in meno) e ho dovuto anche in questo caso spingere non poco per recuperare la posizione. In queste fasi ho chiesto molto agli pneumatici, e quando mi sono ritrovato a pista libera Lando era ormai andato. Ma non c’è altro modo per superare un avversario su questa pista, devi sforzare le gomme e poi finisci col pagare un prezzo”.

Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Perez ha provato a ricucire il gap con Norris in condizioni non ideali, ma anche Lando ha avuto i suoi meriti. La sua seconda posizione d’onore è un piazzamento di peso, confezionato nell’arco di 56 giri impeccabili. A fine gara ha stupito… il suo stupore.

“Che dire? – ha commentato Norris sorridendo - Non so perché, ma siamo stati più veloci di quanto pensassimo. Finora le curve molto lunghe, come la ‘1’ di questa pista, sono sempre state un problema per noi, ma in realtà non abbiamo avuto problemi, e magari ne abbiamo avuti meno dei nostri avversari diretti. Forse l'asfalto piuttosto strano ha giocato un po’ più a nostro favore, a volte sono questi dettagli a fare la differenza”.

Uno degli aspetti negativi dei grandi domini tecnici (come quello in corso della Red Bull) è che non permettono neanche degli exploit occasionali. Un pilota come Norris a quota ‘zero’ vittorie è un’ingiustizia nei confronti del talento e soprattutto della grande crescita che ha portato Lando ad essere un top-driver senza i numeri che lo possano confermare. Sarà solo questione di tempo, poi arriveranno anche la vittoria e probabilmente molto più di una, con un po' di fortuna il giorno in cui servirà ma soprattutto quando arriverà la monoposto per poterlo fare.