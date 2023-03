F1 | Stegelmann diventa responsabile commerciale di AlphaTauri

Carica lettore audio

AlphaTauri non lavora solo a livello di pista per cercare di migliorare la AT04, ma anche a livello di organico per rafforzare il reparto vendite, comunicazione e marketing con il preciso obiettivo di incrementare gli introiti.

Oggi il team di Faenza ha annunciato l'arrivo di Lars Stegelmann, il quale occuperà il ruolo di responsabile del reparto commerciale per cercare di incrementare le entrate della squadra diretta da Franz Tost.

Stegelmann, che nel 2022 ha occupato il ruolo di Chief Commercial Officer di ITR GmbH (ora ex promotore del DTM), ha lavorato diverso tempo anche per Motorsport Network e per il campionato FIA Formula E sempre nel reparto vendite e marketing.

Il nuovo responsabile del reparto commerciale di AlphaTauri ha più di 15 anni di esperienza nel settore, lavorando per altro anche il team commerciale della coppa del mondo FIFA nel 2010, l'edizione del Mondiale sudafricano.

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri: "L'interesse per la Formula 1 si è sviluppato molto bene. Con il supporto di Lars, vogliamo sviluppare anche le nostre attività commerciali. Ha un mix entusiasmante di know-how strategico, esperienza di vendita internazionale e grande comprensione del settore pubblicitario".

Lars Stegelmann, Head of Commercial della Scuderia AlphaTauri: "La Formula 1 è in piena espansione e offre alle aziende eccellenti opportunità di attivazione e comunicazione, ospitalità premium e consapevolezza su scala globale come nessun'altra serie sportiva. I vari stakeholder, in particolare gli inserzionisti e le agenzie, sono miei clienti da molti anni. Il posizionamento della Scuderia AlphaTauri si adatta perfettamente ai tempi attuali e offre una piattaforma di prim'ordine per le aziende che vogliono apparire moderne, giovani e dinamiche, orientate al digitale, al design e alla tecnologia. Non vedo l'ora di dare il mio contributo per un ulteriore sviluppo globale".

L'arrivo di Stegelmann nel ruolo di capo commerciale del team è un'aggiunta molto importante per AlphaTauri, soprattutto dopo le recenti voci - smentite direttamente da Franz Tost tramite un breve comunicato ufficiale - della vendita del team qualora non si fosse trasferito interamente in Inghilterra per razionalizzare i costi.

Helmut Marko, super consulente della Red Bull, ha affermato a sua volta l'incedibilità di AlphaTauri, ma anche di aspettarsi un piazzamento dignitoso nel Mondiale Costruttori 2023 (tra il quinto e il settimo posto, ndr), e una maggior indipendenza economica del team stesso.

"È vero che il 9° posto di AlphaTauri nel Campionato mondiale costruttori non è all'altezza. Ciò significa che è necessario un miglioramento. È anche vero che l'impegno finanziario di AlphaTauri è troppo elevato, cioè le perdite. Questo significa che dobbiamo fare qualcosa anche sul fronte degli sponsor, delle entrate".

Ecco spiegato l'investimento di AlphaTauri su una figura del calibro di Lars Stegelmann. Tutto questo a qualche mese dalla scomparsa del proprietario di Red Bull, Dietrich Mateschitz, il quale nel 2022 rifiutò una proposta di acquisizione di AlphaTauri fatta da Andretti.