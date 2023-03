F1 | Russell conferma: "Le novità grosse arriveranno a Imola"

Carica lettore audio

Nemmeno 10 anni fa, quando Mercedes doveva ancora aprire il proprio ciclo dominante in Formula 1, il team di Brackley avrebbe mai immaginato di aspettare con tanta trepidazione una sorta di versione B della propria monoposto. E, per di più, dopo appena 2 gran premi disputati.

Prima la W13, progetto ambizioso che però ha messo la parola fine sul lungo dominio del team tedesco, poi la reiterazione dal nome W14, realizzata sotto gli stessi concetti della progenitrice e, proprio come la W13, sbagliata sin dalla partenza.

Sebbene Mercedes abbia fatto vedere a Jeddah prestazioni più confortanti rispetto a Sakhir, sfiorando il podio con il sempre positivo George Russell, l'attesa è tutta per l'avvio della stagione europea della Formula 1 che avverrà a Imola nella parte conclusiva del mese di maggio con il Gran Premio dell'Emilia Romagna (21 maggio), quando Mercedes dovrebbe portare i primi aggiornamenti del piano che andrà a rivoluzionare almeno parte dei concetti su cui è stata progettata la W14.

"Forse arriveranno a Imola", ha dichiarato George Russell. "Forse si può fare un po' prima, ma credo che si sia sempre un po' cauti nel portare le cose su un tracciato cittadino".

"Dobbiamo solo valutare le opzioni. Con gli errori che abbiamo commesso, non abbiamo intenzione di affrettare le cose, a meno che non siamo assolutamente sicuri al 120% che sia quella giusta".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"E ovviamente, più si aspetta, maggiore è l'impatto che si può avere a causa della pendenza dello sviluppo, quindi dobbiamo valutare i pro e i contro".

"Vogliamo vincere le gare quest'anno, questo è il nostro obiettivo. Naturalmente ci piacerebbe lottare per il campionato, ma la Red Bull sta facendo un lavoro eccellente.

Il distacco che hanno dal resto del gruppo è maggiore di quello che abbiamo visto in F1 da sei, sette o otto anni a questa parte, quindi è davvero impressionante".

Secondo Russell Mercedes ha fatto a Jeddah passi avanti considerevoli e nella giusta direzione. Certo non per raggiungere l'imprendibile Red Bull, ma miglioramenti legati al giro secco, che hanno portato Russell a partire dalla seconda fila dello schieramento sfruttando la penalità di 10 posizioni che aveva sulle spalle Charles Leclerc, ma anche sul passo gara.

"Abbiamo sicuramente fatto un passo nella giusta direzione", ha detto Russell. "Penso che, soprattutto, abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della vettura".

"Abbiamo fatto delle qualifiche davvero forti, che sono state davvero piacevoli. Sono stato molto contento di rientrare in P4 su strada, perché mi sembrava che fosse il massimo possibile. E mi sono divertito".

"Sentivo la macchina molto bene. E sappiamo di avere altre prestazioni da estrapolare per le prossime gare", ha concluso il pilota della Mercedes.

Mike Elliott, direttore tecnico della Mercedes, ha parlato dopo il Gran Premio d'Arabia Saudita svolto lo scorso fine settimana e ha chiarito quale sia il processo che il team sta seguendo per cercare di cambiare rapidamente la situazione di un progetto già fallimentare.

"Gli ingegneri sono impegnati a studiare l'aerodinamica, la forma dell'auto, cose come la geometria delle pance, la geometria del fondo, perché forse ci siamo persi qualche trucco? Ma stiamo anche esaminando il mondo della simulazione: stiamo puntando alle cose giuste, stiamo spingendo l'aerodinamica nella giusta direzione, stiamo esaminando l'assetto meccanico della vettura".

Insomma, non un lavoro che riparte da un foglio bianco, ma con diversi tratti cancellati. C'è da porre rimedio a una situazione grottesca non tanto nei risultati, quanto nelle scelte fatte che hanno portato un team eccezionale a compiere lo stesso errore per 2 volte di fila. E, come detto da Toto Wolff - con grande onestà - questi sono errori che non si devono fare.