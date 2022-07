F1 | Silverstone, Libere 3: Verstappen dà uno strappo, Ferrari lontana

Carica lettore audio

Max Verstappen ha voluto ribadire il suo ruolo di campione del mondo: l'olandese è stato inattivo per 20 minuti nel terzo e ultimo turno di prove libere del GP di Gran Bretagna, ma poi gli è bastato un giro lanciato per portarsi in testa alla lista dei tempi che poi ha migliorato, limando chirurgicamente la prestazione nei singoli settori della pista per non mostrare tutto il potenziale della RB18, dopo che la Red Bull pare aver risolto i problemi di ieri. E non c'è più stata storia per nessuno rompendo unico il muro dell'1'28".

Max è arrivato a 1'27"901 con le gomme soft: la Honda ha incrementato la potenza della power unit, tanto che Sergio Perez si è portato al secondo posto a 410 millesimi dal compagno di squadra, ma per la prima volta le due macchine di Milton Keynes hanno scelto un'ala posteriore più carica delle Ferrari, pur producendo una velocità massima maggiore.

Come mai? La risposta è semplice: la rossa è afflitta da un saltellamento molto fastidioso che ha costretto i piloti a fare i conti con un assetto che non è certo ideale e, probabilmente, con una mappa di motore che sullo 066/7 non è stata ancora spinta. Charles ha ancora accusato dei problemi in cambiata che erao emersi ieri.

L'annunciata pioggia non si è vista, è in ritardo e quasi sicuramente bagnerà le qualifiche, ma l'ora è stata utile per scoprire il potenziale delle monoposto, con la Ferrari che è più insidiata dalle due Mercedes, che vicina alle Red Bull. George Russell con 1'28"426 è arrivato a 78 millesimi da Leclerc, con Lewis Hamilton che incalza il compagno di squadra a 6 centesimi. Le W13 hanno fatto un passo avanti, ma la forbice prestazionale dalla vetta si sta riaprendo come sempre.

Nel gruppo dei top team Carlos Sainz è sceso al rango di ultimo e sesto: lo spagnolo è quello che più si lamenta del porpoising e, probabilmente, ha dovuto alzare la rossa perdendo troppa prestazione. La Red Bull è la macchina più a posto, spegnendo la fiducia che si respirava nel box di Maranello ieri.

Lando Norris ha portato la McLaren al ruolo di primo degli altri con un margine di mezzo secondo da Sainz. L'inglese è davanti a Valtteri Bottas di un soffio con l'Alfa Romeo. Ottima la prestazione di Mick Schumacher nono con la Haas, davanti a Fernando Alonso (Alpine), Esteban Ocon (Alpine) e Sebastian Vettel (Aston Martin) tutti raccolti in un solo decimo!

Guanyu Zhou è 13esimo con l'altra C42 davanti ad Alexander Albon con la nuova Williams che conferma l'incredibile salto di qualità visto che ha rifilato oltre sette decimi a Nicholas Latifi, 19esimo con la FW44 standard.

Male le AlphaTauri: Pierre Gasly è 15esimo e Yuki Tsunoda 17esimo. Fra i due si è infilato Lance Stroll con la AMR22. Chiude la lista Kevin Magnessun che ha lavorato per la gara con la Haas.