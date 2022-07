F1 | Mercedes non esclude di copiare il design Red Bull

Carica lettore audio

La stagione 2022 è stata sino ad ora particolarmente complicata per la Mercedes. Il team otto volte iridato ha progettato una W13 che sta regalando più dolori che gioie, complici i problemi dovuti all’eccessivo porpoising e bottoming.

Il disegno della Mercedes W13 è totalmente diverso rispetto a quello della Red Bull. Le fiancate “size zero” sono un concetto unico in griglia, mentre sempre più squadre si stanno convertendo al progetto Red Bull facendo capire come questa sia la strada migliore da seguire.

Anche Mercedes sta valutando questa scelta tecnica. Pur ritenendo che la risposta ai problemi della W13 non arrivi soltanto dal copiare le pance della Red Bull, i responsabili del team di Brackley hanno ammesso che valuteranno quella soluzione per capire gli eventuali benefici.

Mike Elliott, direttore tecnico della Mercedes, è stato interrogato in merito da Motorsport.com: “Penso che la parte visibilmente diversa cui vi riferite non sia l’elemento chiave. Il dettaglio è dato dal disegno del fondo”.

“Abbiamo valutato alcuni concetti in quella direzione. Non ho intenzione di dire quale strada seguiremo, ma valuteremo la soluzione della Red Bull. Sarebbe stupido pensare di non aver sbagliato e non andare a vedere cosa hanno fatto gli altri, e non mi riferisco soltanto alle soluzioni della Red Bull. Bisogna guardare tutte le proposte in griglia e capire cosa è interessante e perché”.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Elliott ha poi proseguito la sua analisi spiegando come più che copiare semplicemente il disegno Red Bull sia fondamentale per la Mercedes capire quali problemi possano arrivare da un progetto di questo tipo.

“Come ex aerodinamico cerco di capire come vengano indirizzati i flussi. Si cerca di capire cosa si vuole fare con i flussi e poi si sviluppano le forme della carrozzeria partendo da questo concetto”.

“Bisogna quindi capire perché la Red Bull abbia scelto quelle forme, e lo stesso discorso vale per tutte le altre vetture in griglia. Poi dobbiamo capire cosa possiamo imparare e cosa applicare”.

“Forse vedremo dei cambiamenti quest’anno o forse l’anno prossimo. O ancora, forse resteremo fedeli alle nostre idee. Queste sono le domande a cui stiamo cercando di rispondere”:

Nel weekend di Silverstone la Mercedes ha portato una seria di modifiche finalizzate all’estrazione di maggiore prestazioni dalla vettura”.

“Guardando la monoposto credo sia evidente come a Barcellona abbiamo apportato una modifica piuttosto importante e così facendo abbiamo compiuto dei buoni passi avanti per quel che riguarda il porpoising andando però a scapito delle prestazioni”.

“L’aggiornamento portato questo weekend è stato realizzato per cercare di ripristinare questo aspetto, per migliorare le performance della vettura e migliorare il tempo sul giro. L’obiettivo è riuscirci senza soffrire nuovamente di bouncing o porpoising”.