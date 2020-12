F1, Sakhir, Libere 1: Russell si presenta e fa scintille!

George Russell non ha impiegato molto a prendere le misure della Mercedes W11 di Lewis Hamilton. L'inglese della Williams, che è stato chiamato a sostituire il sette volte campione del mondo nel GP di Sakhir, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere dando un saggio delle sue qualità.

Russell ha girato a lungo per prendere confidenza con la freccia nera nell'anacronistico circuito esterno del Bahrain: il britannico con 54"546 sigla il tempo più corto nella storia della F1, mettendosi subito alla ribalta del paddock come un giovane che ha poco da imparare nel giro secco.

George voleva impressionare nell'approccio con la squadra campione del mondo e non ha affatto deluso le aspettative: non ha commesso il minimo errore prima di trovare un giro pulito. Non ha impressionato solo nella tornata secca, ma ha macinato il giusto passo anche nel long run sebbene abbia ancora delle difficoltà all'interno dell'abitacolo a causa della statura nettamente superiore a quella di Lewis.

Russell ha preceduto le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. L'olandese con 54"722 è arrivato a 176 millesimi dalla vetta, mentre l'anglo thailandese è arrivato a 89 millesimi dal suo capitano. Alexander ha commesso un errore finendo in un testacoda senza conseguenze: sta lottando con i denti per assicurarsi il sedile del prossimo anno e non fare posto a Nico Hulkenberg.

Valtteri Bottas ha mostrato un certo nervosismo quando Russell si è portato in vetta alla tabella dei tempi, ma il finlandese ha svolto un lavoro più finalizzato alla gara: il finlandese è solo quarto con 54"868 a tre decimi dal nuovo compagno di squadra.

Molto positive anche le AlphaTauri capaci di insediarsi al quinto posto con Daniil Kvyat e al sesto con Pierre Gasly. Il francese ha dovuto fare i conti con uno specchietto retrovisore che ha cominciato a vibrare per la rottura di un supporto e il transalpino è dovuto rientrare ai box tenendo il retrovisore con una mano.

Settima piazza per Esteban Ocon con la Renault davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel staccata dalla testa di oltre sette decimi: tanta roba su una pista veloce che è lunga poco più di quella di Monte Carlo.

La nona piazza è di Daniel Ricciardo con la seconda R.S.20, mentre Charles Leclerc chiude la top 10 distanziato di nove decimi dalla vetta e due dal compagno di squadra tedesco.

Le due Racing Point seguono con Lance Stroll di poco davanti a Sergio Perez, mentre non hanno impressionato le McLaren, 13esima con Carlos Sainz, mentre Lando Norris non è andato oltre la 16esima piazza.

Kimi Raikkonen è 14esimo con l'Alfa Romeo: il finlandese precede Antonio Giovinazzi. Se la sono cavata anche gli altri due debuttanti: Pietro Fittipaldi al primo GP con la Haas è 19esimo a 9 decimi da Kevin Magnussen, di poco davanti a Jake Aitken alla prima uscita sulla Williams di Russell.