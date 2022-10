F1 | Red Bull: sanzione FIA scattata per 13 voci contestate L'elefante ha partorito il topolino: la FIA ha ufficializzato quali sono stati i motivi che hanno portato alla multa di 7 milioni di dollari e al taglio delle ore in galleria del 10%. I numeri evidenziano che la squadra ha commesso degli errori procedurali, mettendo in conto voci che potevano essere detratte e scaricando cifre che invece dovevano essere computate nel budget cap. La Federazione Internazionale ha ammesso che non c'è stata malafede nella squadra campione del mondo.