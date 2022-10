F1 | Red Bull non si ferma: ancora novità sul fondo della RB18

F1 | Russell penalizzato dal gas che restava parzialmente aperto

George non ha superato la tagliola della Q2 per un problema tecnico che si trascina dalla FP1 sulla W13: i tecnici di Brackley hanno scoperto che l'acceleratore restava aperto il 10% anche in frenata ed in curva, impedendogli una guida pulita. L'inglese scatterà dall'11esima posizione in griglia con una Mercedes che poteva essere competitiva a Singapore.