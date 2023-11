F1 | Pirelli: "Per avere Sprint belle servono le piste giuste"

Da quando sono state introdotte in Formula 1, le Sprint Race sono gare corte svolte al sabato che... hanno sempre fatto discutere e continuano a farlo. Nella maggior parte dei casi le gare di 100 chilometri riservano poca azione, poche emozioni, tanto da aver fatto sorgere a più riprese una domanda: questo format ha senso?

I team e i vertici della Formula 1 hanno iniziato a discutere di potenziali modifiche alla Sprint Race in vista della prossima stagione, sulla scia dei timori che l'attuale configurazione non sia abbastanza attraente per fan e appassionati.

Sul tavolo c'è una serie di opzioni, tra cui la possibilità di griglia invertita così come ha suggerito di recente Christian Horner, team principal della Red Bull. Un'altra proposta rivelata dal manager britannico è legato all'introduzione di un premio in denaro per rendere la gara più appetibile, ma anche una revisione del calendario e dei fine settimana spostando le sessioni e rendendo tutto più concentrato.

Tra le proposte è stata avanzata anche quella legata a una maggiore varietà strategica in termini di scelte di pneumatici, fattore chiave che ha reso la gara del sabato in Qatar più eccitante rispetto ad altre che abbiamo vissuto nel corso della stagione.

Da questo punto di vista, Pirelli ha fatto sapere la propria opinione tramite le parole di Simone Berra, capo ingegnere di Pirelli. A suo avviso, il modo migliore per ottenere gare Sprint di livello sarebbe quello di assicurarsi che gli eventi vengano svolti su piste che offrono grandi opportunità di sorpassi.

"Non credo che dovremmo cambiare nulla in termini di distanza. Penso sarebbe meglio decidere bene quali siano i layout dei circuiti più adatti ad ospitare le gare Sprint, perché possiamo prendere decisioni e fare in modo che questi eventi possano essere ancora più spettacolari di quanto non lo siano ora".

Secondo Berra, la Sprint del Qatar si è rivelata appassionante per via del fatto che nessuna gomma utilizzata dai piloti si sia rivelata perfetta per le condizioni in cui è stata svolta.

"Abbiamo avuto buone gare Sprint, ma in Qatar c'era un alto livello di degrado e questo ha influito sulla scelta della mescola. Non avevamo una mescola forte. Avevamo la C2 e la C3, ma entrambe hanno avuto graining. Credo che la configurazione del tracciato sia molto importante per scegliere i circuiti giusti per avere un buono spettacolo".

Berra ha aggiunto che sarebbe troppo difficile pensare le circostanze in cui la scelta delle gomme possa essere sempre marginale, poiché c'è sempre una linea sottile tra la fornitura di prodotti che consentano ai piloti di spingere, permettendo allo stesso tempo gare di buon livello.

"Non è un equilibrio facile, perché se il degrado è elevato i piloti devono gestirlo, mentre se il degrado è basso possono spingere, ma non c'è alcuna differenza di ritmo perché il degrado è basso per tutti. Quindi è sempre una combinazione in cui si sceglie sempre la pista, si scelgono le mescole e alcuni team sono in grado di trovare prestazioni migliori di altri".

"Per esempio, nella Sprint del Brasile, le Mercedes hanno perso molto. Soprattutto negli ultimi giri con Lewis Hamilton. Anche Oscar Piastri ha avuto lo stesso problema alla fine della gara. Quindi anche questo fattore è stato molto importante".

"Dunque, dovendo gestire le gomme in quel momento, c'è stata un po' di lotta e altri piloti nelle retrovie sono riusciti a guadagnare posizioni".