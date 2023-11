F1 | Norris: "McLaren ha fatto passi da gigante, anche in vista 2024"

Dopo un inizio di campionato passato nelle retrovie a causa di una vettura che non aveva raggiunto gli obiettivi di sviluppo prefissati durante l'inverno, McLaren ha perseguito una rivoluzione interna passata per l'addio di James Key e la riorganizzazione di alcuni ruoli chiavi all'interno dello staff tecnico. Da quel momento in poi, gli ingegneri hanno continuato ad aggiornare la monoposto con vari pacchetti che si sono susseguiti nel corso della stagione.

Dopo le prime novità in Azerbaijan, dove era stato introdotto un nuovo fondo con l'obiettivo di generare maggior carico aerodinamico, sono stati introdotti ulteriori pacchetti in Austria, Gran Bretagna e Singapore, i quali hanno contribuito a trasformare la vettura portandola nella zone più nobili della classifica.

Seppur vi siano stati Gran Premi dove non è riuscita a mantenere il passo di Ferrari e Mercedes, la MCL60 si è dimostrata forse la vettura più equilibrata tra le inseguitrici della Red Bull. Sia la SF-23 che la W14 hanno ben figurato in appuntamenti con caratteristiche piuttosto specifiche, ma hanno evidenziato anche importanti battute d'arresto in altri weekend, tra cui l'ultimo in Brasile. È proprio questo elemento che infonde un certo senso di ottimismo all'interno del team di Woking, perché anche in appuntamenti dove si aspettavano qualche difficoltà in più rispetto alla scuderia di Maranello e quella di Brackley, in realtà le prestazioni hanno ecceduto le aspettative.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Norris ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare, mentre due sono stati ottenuti dal compagno di squadra esordiente Oscar Piastri. La costanza della sua rinascita ha aumentato quel senso di fiducia di poter continuare a crescere nel 2024.

"Ho detto a Max che da quando abbiamo portato questo aggiornamento in Austria, sono stato il secondo pilota che ha ottenuto più punti in campionato. Credo che potenzialmente siamo stati la seconda squadra che ha conquistato più punti", ha spiegato Lando Norris, sottolineando i progressi e la costanza mostrata da McLaren da circa metà stagione in poi.

"Naturalmente abbiamo fatto dei passi da gigante e allo stesso tempo, considerando che stiamo parlando di lottare contro la Red Bull, credo che i risultati ottenuti quest'anno siano comunque molto, molto buoni. Stiamo parlando di uno dei migliori piloti di Formula 1 di sempre [Max Verstappen], con una delle vetture più dominanti".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, the McLaren

"E passare da dove eravamo in Bahrain ad avvicinarci e a parlare di lotta con la Red Bull credo sia un ottimo segnale per noi. E sappiamo che si sono ancora tante cose in arrivo per il prossimo anno, quindi sono entusiasta. Non ha senso pensarci fino all'anno prossimo, ma sarò ottimista e credo che possiamo farcela come squadra", ha aggiunto il pilota britannico.

Per quanto l'entusiasmo di Norris riveli un certo ottimismo all'interno del team, dall'altra parte c'è anche la consapevolezza che, dopo un 2023 sottotono, Ferrari e Mercedes abbiano puntato su interventi drastici in vista del prossimo campionato. Andrea Stella ritiene che, sebbene il vantaggio della McLaren nel 2023 offra un buon punto di partenza, dall'altra parte proprio il lavoro portato avanti dalla scorsa estate in poi giocherà un ruolo ancor più fondamentale.

"La situazione in cui ci si trova con la vettura del prossimo anno dipende in parte dal punto in cui ci si trova quest'anno, perché è il punto di partenza per tutti. Ma il percorso di sviluppo seguito negli ultimi sei o sette mesi è molto più importante. Si tratta di un periodo così lungo che riguarda solo ciò che si progetta per la vettura del prossimo anno. Il lavoro che stiamo svolgendo in termini di sviluppo aerodinamico e meccanico dietro le quinte [in vista del prossimo anno] è molto più importante del punto di partenza [lo stato di forma della vettura 2023]".