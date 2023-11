F1 | Red Bull: mini generatori di vortice sotto alla "scimitarra"

La Red Bull continua a offrire delle sorprese, sebbene la squadra di Milton Keynes abbia interrotto lo sviluppo della RB19 da tempo. Max Verstappen ha vinto 17 gare su 20 disputate, mentre la vettura di Adrian Newey è arrivata a 19 successi nel 2023 e non sembra sazia di affermazioni e di record. I primati sono impressionanti: nel campionato Costruttori Max e Checo hanno costruito un margine di 400 punti sulla Mercedes, un distacco che non si era mai visto nella storia della F1.

Photo by: Giorgio Piola La Red Bull RB19 nel GP del Qatar dove Verstappen è diventato iridato per la terza volta

L’olandese è riuscito a infrangere il primato di Alberto Ascari che resisteva dal 1952, parliamo di 70 anni fa: il milanese con la Ferrari aveva colto sei vittorie su otto GP disputati, pari al 75% di successi. Verstappen è andato oltre arrivando al 77%.

I numeri testimoniano la superiorità tecnica di una vettura che rientra di diritto fra quelle che sono diventate dei capisaldi nella carriera del genio di Stratford-upon-Avon che il 26 dicembre compirà i 65 anni.

La cosa sorprendente della RB19 è che continua a mostrare aspetti innovativi che finora sono rimasti nascosti. La scorsa settimana vi avevamo anticipato l’esistenza di un secondo micro-estrattore nel diffusore che è stato introdotto nella seconda parte della stagione: pare che la soluzione contribuisca a creare una variazione di carico lungo l’arco del diffusore per essere più efficienti.

Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB19, dettaglio del diffusorecon il secondo micro estrattore

Si nota meno “cucchiaio” in corrispondenza della zona dove la beam wing ha la corda più lunga, mentre è più spinto dove l’ala inferiore ha una corda più corta con l’intento di rendere più efficiente l’integrazione di estrattore, beam wing e ala posteriore con l’obiettivo di trarre una maggiore efficienza aerodinamica dei tre elementi.

Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB19: dettaglio dei generatori di vortice (freccia rossa) sotto alla "scimitarra" del fondo

Il nostro Giorgio Piola è riuscito nei suoi lunghi appostamenti in pit lane a catturare un altro particolare della macchina di Milton Keynes: questa volta lo sguardo si è spostato ai lati del fondo e più precisamente nel bordo esterno del marciapiede.

Non tanto nella parte anteriore e centrale dove abbiamo notato continue modifiche, piccole e grandi, quanto più indietro, nel tratto di “scimitarra” che si trova davanti alla ruota posteriore, freccia rossa.

Ci voleva lo sguardo indiscreto del nostro esperto di tecnica ligure per scoprire sette piccoli generatori di vortice che sono stati montati sotto al marciapiede nell’elemento che è staccato dal fondo. Va ricordato che la RB19 di Sergio Perez era stata sollevata da una gru durante le qualifiche del GP di Monaco dopo un incidente del messicano e, mostrando le sue grazie, aveva ispirato gli avversari, non tanto per copiare pedissequamente le idee, quanto prenderne i concetti. La modifica qui sopra, invece, era stata introdotta con l'evoluzione del fondo vista in Ungheria.

Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB19, dettaglio del fondo visto da sotto del GP di Monaco

Nel fondo usato nel Principato, infatti, i piccoli generatori di vortice ancora non c’erano, ma è interessante rilevare che Adrian Newey ha saputo dare corpo a un altro filone di sviluppo utile a creare vortici per prolungare l’estrazione dal fondo per rendere la Red Bull meno sensibile alle variazioni di altezza, assicurando un carico aerodinamico stabile, indispensabile a salvaguardare la durata degli pneumatici Pirelli.