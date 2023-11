F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Las Vegas

Formula 2023, penultimo atto. Con i titoli iridati 2023 già assegnati rispettivamente a Max Verstappen e Red Bull Racing, il Circus iridato va alla caccia di motivazioni per concludere al meglio una stagione che non ha mai avuto storia. E, in questo fine settimana, l'avranno.

Il punto interrogativo che proporrà il penultimo appuntamento stagionale è esso stesso: la pista di Las Vegas, l'evento in sé che sarà svolto nella celebre città che si trova nel deserto del Mojave, nello stato del Nevada, Stati Uniti d'America. Si tratta anche del terzo appuntamento negli States, simbolo di un interesse, quello degli americani, mai così alto verso la Formula 1.

Al di là delle persone, la curiosità sarà tanta. Bisogna capire che tipo di pista sarà quella tracciata nella città del Nevada. Il layout, visto dall'alto, ha una forma bizzarra e lascia intendere che chi riuscirà a sfruttare le alte velocità e il DRS - certo, la Red Bull partirà sempre favorita - potrà portare a casa un risultato di spicco.

Sergio Perez, ad esempio, proverà a concludere matematicamente la corsa che dovrebbe consentirgli di chiudere l'anno da vice campione alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen. Certo, a distanza siderale, ma una piccola soddisfazione da cogliere in un anno partito molto bene, ma proseguito nel peggiore dei modi.

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes W14

E' ancora in ballo la lotta per il secondo posto nel Mondiale Costruttori, ormai circoscritta a Mercedes - ora detentrice della posizione - e la Ferrari, che arriva dal Brasile leccandosi le ferite per la non partenza dolorosa di Charles Leclerc dovuta a un guasto sulla sua SF-23 numero 16.

Le gare per riprendere la Stella a tre punte sono ormai poche ma, come si dice in questi casi e certamente viene ricordato a Maranello: "Non è finita, fino a quando non è finita".

Del resto non potrà mancare la curiosità di capire se Aston Martin sarà davvero riuscita a ritrovare la giusta strada dopo averla smarrita in modo clamoroso a metà stagione e se la McLaren si confermerà seconda forza in pista dopo aver cambiato marcia in maniera evidente nel corso dell'estate.

E' tutto? No, non lo è. C'è l'interesse ai piani alti della classifica, ma anche - forse, soprattutto... - a quelli bassi, con la lotta per la settima posizione che coinvolge Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo e Haas. I 4 team si giocano la prima piazza dietro ad Alpine, ma devono anche scongiurare un ultimo posto che sarebbe molto amaro per tutti.

Insomma, se le portate principali sono già arrivate (e da parecchio tempo), c'è ancora qualcosa da gustare che potrebbe sorprendere. Ora, parola a Las Vegas.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, terzo posto, festeggia all'arrivo in Parco Chiuso

GP di Las Vegas 2023: i numeri della pista

Primo Gran Premio disputato: 2023

Lunghezza della pista: 6.201 metri

Numero di giri previsti: 50

Distanza di gara complessiva: 310.050 chilometri

Zone DRS: 2 (entrambe nel Settore 3)

Giro record: /

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

GP di Las Vegas 2023: gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 17 novembre

Prove Libere 1: ore 5:30 - 6:30

Prove Libere 2: ore 9:00 - 10:00

Sabato 18 novembre

Prove Libere 3: ore 5:30 - 6:30

Qualifiche: ore 9:00 - 10:00

Domenica 19 novembre

Gara: ore 7:00 - 9:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 18 novembre

Qualifiche: ore 11:45

Domenica 19 novembre

Gara: ore 14:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 17 novembre

Prove Libere 1: ore 5:00 - 6:40

Prove Libere 2: ore 8:30 - 10:10

Sabato 18 novembre

Prove Libere 3: ore 5:00 - 6:40

Qualifiche: ore 8:30 - 10:10

Domenica 19 novembre

Gara: ore 6:30 - 9:00