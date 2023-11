F1 | Ferrari: un tilt dei sistemi di recovery a bassa velocità

La Ferrari ha studiato il black out che ha bloccato Charles Leclerc durante il giro d formazione della griglia del GP del Brasile. Può sembrare strano, ma il problema tecnico che ha “spento” la SF-23 del monegasco è stata la bassa velocità di percorrenza: un sensore aveva letto un presunto guaio al differenziale e ha mandato in “recovery” il sistema idraulico della monoposto, causando l’indurimento dello sterzo, il non funzionamento del cambio e del brake-by-wire oltre che lo spegnimento del 6 cilindri turbo.

Leclerc all’improvviso si è trovato a essere passeggero della sua monoposto, incapace di intervenire sulla vettura che è andata a sbattere alla Curva 6 del circuito di Interlagos. Sembra che il parametro della bassa velocità abbia condizionato pesantemente i sistemi di sicurezza, non attivando le diverse recovery map che sono in centralina e che dovrebbero isolare solo l’elemento che è andato in crisi e non spegnere la rossa come invece è accaduto prima dello start al circuito intitolato a Carlos Pace.

Charles Leclerc, Ferrari. contro le protezioni di INterlagos nel giro di formazione della griglia

Si sono verificate, dunque, una serie di strane coincidenze che hanno determinato l’incredibile incidente di Leclerc, costretto a rinunciare al via della corsa quando si era conquistato con pieno merito la prima fila in qualifica. Ovviamente gli elettronici del Cavallino, consapevoli di quanto è accaduto a Interlagos, sono intervenuti sulle sicurezze della rossa per fare in modo che non si possa più ripetere un episodio come quello del GP del Brasile.

E, stando alle indiscrezioni, la Ferrari torna nel continente americano con la speranza di fare bene a Las Vegas: anche se ci sono 20 punti da recuperare sulla Mercedes per il secondo posto nel mondiale Costruttori, la squadra diretta da Fred Vasseur cercherà di trarre il meglio dalla SF-23 su un tracciato con tratti molto veloci che in certi tratti sembrano Baku…