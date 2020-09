F1, Mugello, FP3: Bottas di un soffio su Verstappen

Max Verstappen è una spina fra le due Mercedes. L'olandese si è messo a far da cuneo con la sua Red Bull fra le frecce nere, candidandosi come uno sfidante molto credibile di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton al Mugello nelle qualifiche del GP di Toscana.

Il finlandese è stato il più veloce con le gomme Soft con il tempo di 1'16"530 che è il nuovo record della pista della Ferrari, ma Valtteri non ha di che stare tranquillo perché Max Verstappen con la RB16 è arrivato ad appena 17 millesimi di secondo a parità di gomme, dopo aver saggiato anche le Medie che, molto probabilmente, saranno utilizzate per superare la Q2 e con le quali potrà partire in gara.

Lewis Hamilton è "solo" terzo ma a 83 millesimi dal compagno di squadra. Un niente, che testimonia come nella seconda gara italiana i distacchi siano ridotti al minimo. L'esa-campione si è tenuto qualcosa nel taschino per la pole?

In evidenza le Racing Point: Lance Stroll con la RP20 più evoluta è quarto in 1'17"112: il canadese è a mezzo secondo dalla W11 di Bottas e ha rifilato tre decimi al "cacciato" Sergio Perez che gira con la monoposto in versione standard e si attesta al sesto posto. In mezzo alle Mercedes rosa si è infilato Pierre Gasly: il vincitore di Monza con l'AlphaTauri ha trovato la zampata per portarsi al quinto posto dopo un lungo alla Scarperia che lo ha mandato per prati. La AT01 non ha patito e con le Soft ha mostrato una buona competitività.

La prima Ferrari è settima con Charles Leclerc: il monegasco con 1'17"488 è a un secondo da Bottas. Niente di nuovo per la squadra del Cavallino che può ambire alla Q3 e poco di più con un pilota, visto che Sebastian Vettel è solo 18esimo a sei decimi dal più giovane compagno di squadra.

La SF1000 può solo fregiarsi del nuovo colore amaranto che festeggia il 1000esimo GP della Scuderia, ma non sembra in grado di regalare delle soddisfazioni ai tifosi sulle tribune.

Alexander Albon è ottavo con la seconda Red Bull: l'anglo thailandese lascia un secondo a Verstappen, mentre Helmut Marko gli ha chiesto di ridurreil margine a soli tre decimi, mettendogli molta pressione. Sono i primi segnali di un giubilamento?

Albon, infatti, deve fare i conti anche con Danill Kvyat che è a meno di un decimo con l'AlphaTauri. Il russo è nono con Romain Grosjean decimo con la Haas. Il francese ha centrato un buon tempo dopo una inutile intimidazione ad Antonio Giovinazzi fuori traiettoria al Correntaio.

Esteban Ocon è 11esimo con la migliore Renault mentre Daniel Ricciardo è solo 17esimo con la R.S.20 un po' dispersa. Carlos Sainz è 12esimo con la McLaren non particolarmente a suo agio sui curvoni toscani: lo spagnolo si è lamentato del power steering. Male Lando Norris 19esimo: l'inglese non ha cancellato il botto alla Poggio Secco di ieri.

L'Alfa Romeo si difende con Giovinazzi 12esimo davanti a Kimi Raikkonen di 31 millesimi, mentre Kevin Magnussen è 15esimo con l'altra Haas.

Bene Nicolas Latifi 16esimo con la Williams. Non ha tempi George Russell costretto ai box per un problema al brake by wire: non ha tempi e chiude la lista del turno.