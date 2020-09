Racing Point: nuove brake duct in stile Mercedes W11

La Racing Point non scherza: nel pacchetto di novità portate al Mugello non c’è solo la nuova fiancata in stile Williams, visto che gli aggiornamenti hanno toccato altri aspetti della RP20: ala posteriore in alcuni dettagli e la brake duct , pomo della discordia che ha scatenato reclami e appelli poi ritirati.

Racing Point RB20 Photo by: Mark Sutton

Se sull’ala posteriore i cambiamenti sono di dettaglio con l’adozione di piccoli elementi aerodinamici all’esterno della paratia laterale (frecce blu e rossa), più consistente è modifica alla presa d’aria dei freni.

Racing Point RB20, dettaglio della presa d'aria dei freni anteriore vecchia e nuova Photo by: Motorsport Images

La squadra di Silverstone in Toscana ha adottato una soluzione della brake duct più squadrata che si allontana dal disegno della Mercedes W10, di cui sappiamo essere una copia, per passare a una versione aggiornata che è diventata simile, ma molto simile a quella della freccia nera che sta correndo con Hamilton e Bottas, ma con canalizzazioni interne che sono molto diverse.

Il disegno della presa richiama quello della Mercedes attuale, ma ad una osservazione attenta non sfuggirà che ci sono differenze minime tanto nella realizzazione che nelle funzionalità, visto che i passaggi di aria all’interno del cestello non sono assimilabili.

Le prime immagini mostrate anche dalla FOM in televisione hanno avvalorato l’ipotesi di una seconda copiatura (e sarebbe clamoroso), ma un’analisi più attenta rileva invece che le parentele dei progetti sono sicuramente simili, ma non uguali.

Nel paddock, comunque, ieri sera si è parlato di nuovo della Racing Point che adotta soluzioni sempre border line di derivazione Mercedes e la pressione che sembrava calata dopo il ritiro degli appelli contro la RP20 è tornata a farsi molto calda…