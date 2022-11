F1 | Mercedes: Hamilton con l'ala più scarica di quella di Russell

Carica lettore audio

La Mercedes ha diversificato le scelte aerodinamiche dei due piloti per la qualifica: Lewis Hamilton ha scelto un’ala posteriore leggermente più scarica di quella che ha adottato George Russell. Il sette volte campione del mondo, infatti, dispone di una W13 che mostra un taglio nella paratia laterale dell’ala posteriore che la freccia d’argento del più giovane compagno di squadra non ha.

Si tratta solo di piccoli dettagli: i tecnici di Brackley hanno cercato una soluzione che permettesse a Lewis di ridurre la resistenza all’avanzamento, sperando in un piccolo incremento della velocità massima: ieri in qualifica Lewis Hamilton è arrivato a toccare i 325,0 Km/h alla speed trap, mentre George Russell non è andato oltre 320,8 km/h.

Mercedes W13: Hamilton ha la paratia laterale più scarica Photo by: Giorgio Piola George Russell con la paratia laterale dell'ala posteriore più carica sulla Mercedes W13 Photo by: Giorgio Piola

La configurazione più scarica dovrebbe favorire la rimonta dell’epta campione visto che nella Sprint Race sarà costretto a scattare dalla nona posizione, mentre George Russell potrà aprire la seconda fila con la freccia d’argento che si è conquistata la terza posizione in griglia nonostante l’uscita di pista in Q3 alla curva do Sol che ha causato la bandiera rossa che ha preceduto la pioggia grazie alla quale nessuno ha più potuto migliorare le sue prestazioni.