F1 | Interlagos, Libere 2: Ocon stupisce, le Ferrari si nascondono

La seconda sessione di prove libere del GP di San Paolo è difficile da valutare perché si inserisce fra le qualifiche e la Sprint Race: il turno non esprime valori prestazionali assoluti, ma valorizza il lavoro svolto dalle squadre in funzione dei long run e della scelta delle gomme. L'ora è stata divisa in due parti: c'è chi ha puntato prima alla simulazione della garetta, lavorando in particolare con la soft e chi poi ha puntato al mini long run pensando alla gara di domani con medie e hard.

Esteban Ocon ha chiuso la sessione in testa alla tabella con 1'14"604, mostrando un ottimo tempo d'entrata con le gomme rosse: la sua Alpine però non ha retto il passo che è riuscito a esprimere Sergio Perez secondo con la Red Bull. Il messicano ha lasciato 184 millesimi al francese, ma la Red Bull RB18 ha impressionato per la costanza del suo passo, certamente il migliore fra i piloti dei tre top team. Checo può azzardare l'uso della soft nella gara di 100 km di oggi.

Max Verstappen si è nascosto è ha chiuso al quinto posto con 1'15"098 a mezzo secondo da Ocon: l'olandese si è dedicato alle gomme rosse per la Sprint e la hard per il GP di domenica.

Il terzo tempo è di George Russell con la Mercedes: l'inglese è parso competitivo per la Sprint, mentre è sembrato più in difficoltà quando si è dedicato al pneumatico bianco che di solito ben si adatta alla W13. Quarta piazza per Fernando Alonso con la seconda A522 davanti al campione del mondo e a Lewis Hamilton piuttosto soddisfatto del lavoro svolto.

La lista dei tempi ci offre poi Pierre Gasly con l'AlphaTauri davanti alle due Haas: la curiosità è che Mick Schumacher, ottavo, è stato davanti a Kevin Magnussen, il poleman che partirà davanti a tutti questa sera, dopo essere stato l'eroe della qualifica ieri con la Haas.

Chiude la top 10 Lando Norris con la McLaren: l'inglese, abbastanza in ripresa dopo i problemi fisici che lo hanno debilitato giovedì, ha avuto un buon approccio al long run salvo registrarena evidente usura nella secodna parte dello stint.

E le Ferrari? Carlos Sainz è 11esimo e Charles Leclerc è 13esimo. La squadra di Maranello è rimasta al buio senza cercare la prestazione e la rossa sembra avere un buon passo per sfidare le vetture di vertice anche se saranno costrette a partire solo quinta e decima.

Peccato perché il potenziale della F1-75 è interessante: la Sprint Race è una buona occasione per raddrizzare la situazione su una pista dove si passa. I piloti del Cavallino sono andati meglio con le Soft che potrebbero usare nei 100 km per rimettere le cose a posto.

Da segnalare la presenza di Logan Sargeant sulla Williams lasciata libera da Alex Albon che andrà in gara senza aver avuto la minima idea sul comportamento delle gomme: il pilota americano ha chiuso ultimo, ma ha svolto un efficace lavoro per la preparazione della gara arrivando a poca distanza dalle due Aston Martin di Vettel e Stroll e dall'Alfa Romeo di Guanyu Zhou.