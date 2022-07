F1 | Mercedes: flap più basso nella paratia anteriore

Carica lettore audio

La Mercedes per ora non ha mostrato grandi novità sulla W13: l’unica modifica che siamo riusciti a vedere finora è visibile all’esterno della paratia laterale dell’ala anteriore. Gli aerodinamici di Mike Elliott, infatti, hanno sviluppato la delicata area che, nonostante i vincoli di regolamento, cerca di portare il flusso anteriore all’esterno della ruota anteriore onde limitare l’impatto della gomma anteriore.

La Mercedes, per aprire una vistosa “finestra” nella parte inferiore della paratia laterale, ha modificato il disegno dei flap che sono stati inclinati verso l’anteriore in modo che si integrassero alla bandella il più avanti possibile per lasciare lo spazio al vistoso passaggio d’aria.

Questa geniale soluzione da Silverstone viene accompagnata da un’altra evoluzione: il flap arcuato che le norme concedono all’esterno dell’endplate è stato significativamente abbassato rispetto alla posizione tenuta dall’inizio della stagione, nel tentativo di rendere più efficiente una soluzione che, finora, non ha dato grandi risultati, visto che questa ala anteriore viene spesso alternata a quella più tradizionale.