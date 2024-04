F1 | Marko: "Ridicolo, mercato piloti già esploso. Audi fa pressione"

Dopo la battuta d'arresto in Australia, la Red Bull è tornata a firmare una doppietta, la terza in 4 gare disputate quest'anno, al Gran Premio del Giappone. Le leadership nelle due classifiche Mondiali non è in discussione, ma nel team di Milton Keynes ci sono diversi argomenti di discussione riguardanti il futuro. Uno di questi è legato al mercato piloti e a chi dovrà affiancare Max Verstappen dalla prossima stagione.

A fare il punto della situazione in tal senso è stato Helmut Marko. Il consulente della squadra che ha sede a Milton Keynes, in esclusiva ai microfoni di Motorsport.com, ha continuato ad affermare che la Red Bull si prenderà ancora diverso tempo prima di decidere il nome del proprio secondo pilota, sebbene ci siano team - o Case, come Audi - che stanno agitando il mercato.

"Il mercato Piloti per la prossima stagione è esploso ad aprile... Di solito nessuno parla ad aprile. E' ridicolo, ma noi non giocheremo a questo gioco. Aspetteremo e vedremo e, solo dopo, faremo la scelta migliore per noi. Non so cosa stia succedendo".

"Ho sentito dire che Audi stia facendo pressione nel mercato, ma è un po' strano che un nuovo arrivato faccia pressione nel Mercato Piloti. Red Bull aspetterà fino a quando non avrà un quadro chiaro di ciò che è meglio per lei".

Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2a posizione, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull sa di avere il coltello dalla parte del manico e potere contrattuale, potendo offrire una monoposto e un team vincenti. Inoltre si sta godendo il miglior Sergio Perez da quando corre per Milton Keynes: veloce, concreto quanto basta per ottenere spesso e volentieri il secondo posto, senza offuscare la stella di Max Verstappen.

"Checo ora pensa: 'Devo solo essere il più bravo possibile con questa macchina'. La sua mentalità è cambiata", ha proseguito Marko parlando del pilota messicano. "lo si vede anche in queste prime gare: ha raccolto secondi posti, in una gara ha avuto qualche problema, ma anche in qualifica era molto vicino a Max. E' molto più vicino rispetto all'anno scorso. E' stato importante perché la sua gara qui l'anno scorso fu un disastro. Quindi è andato molto meglio".

"Ora Checo sta seguendo l'assetto di Max e quello è l'assetto che funziona meglio sulla RB20. E questo è ciò che più importa. Non puoi battere Max con un assetto diversa. Non puoi comunque battere Max, dunque il punto è questo e non c'è storia".

Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, Yuki Tsunoda, Team RB F1 Foto di: Shameem Fahath

Un'altra opzione valida per il futuro ha, almeno ad oggi, il nome e il cognome di Yuki Tsunoda. Il giapponese, a Suzuka decimo dopo una buona gara, è in miglioramento costante, evidente e apprezzato anche da Red Bull. Il campione di gara da valutare, però, è ancora troppo basso: serviranno altre gare di questo livello per convincere i vertici del team a preferire lui ad altri, ma la strada imboccata è quella giusta.

"Per ora sono state disputate solo 4 gare. Tsunoda è sicuramente migliorato molto. Ha disputato la sua miglior stagione ed è già entrato 3 volte in Q3. Non commette più errori e a Suzuka i suoi sorpassi sono stati incredibili. Davanti a tutti i suoi tifosi è rimasto molto calmo, non ha fatto nulla di stupido ed è stato veloce. Vediamo come continuerà", ha concluso Marko.