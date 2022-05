F1 | Leclerc e Sainz diventano doppiatori per Lightyear

Carica lettore audio

Da piloti a doppiatori. I due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, hanno abbandonato temporaneamente tuta e casco per calarsi nell’inedita veste di doppiatori della Disney Pixar.

Il monegasco e lo spagnolo hanno prestato le loro voci per Lightyear – La vera storia di Buzz, l’ultima creazione della casa cinematografica che racconterà le origini di Buzz Lightyear, il personaggio di animazione apparso per la prima volta sui grandi schermi nell’ormai lontano 1995.

L’annuncio è stato diffuso tramite i profili social della Disney Pixar. Leclerc ha prestato la propria voce per la versione italiana, mentre Sainz per quella spagnola, ma ancora non è stato svelato quali saranno i personaggi del film che i due piloti hanno doppiato.

Non è la prima volta che un pilota della Ferrari presta la propria voce per un film Pixar. Già nel 2006 Michael Schumacher aveva “recitato” in italiano doppiando il suo personaggio nel primo capitolo di Cars - motori ruggenti.

Charles Leclerc, doppiatore per un giorno Photo by: Ferrari

Per scoprire quali saranno i personaggi doppiati da Charles Leclerc e Carlos Sainz bisognerà pazientare ancora fino al 15 giugno quando Lightyear uscirà nelle sale italiane.