F1, Imola, Libere 3: Verstappen fa la differenza, Ferrari in difesa

Max Verstappen riequilibra i valori nella terza sessione di prove libere del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: l'olandese con la Red Bull equipaggiata da gomme soft è l'unico a sfondare il muro dell'1'15" stampando un tempo di 1'14"958. La monoposto di Milton Keynes, per un turno senza problemi, si porta nettamente al comando, prenotando la pole position a Imola alla conclusione di un turno nel quale sono stati cancellati ben 21 tempi perché i piloti hanno esagerato sui cordoli.

Alle spalle della RB16B non ci sono le attese Mercedes, ma la McLaren MCL35 M di Lando Norris: l'inglese è la grande rivelazione della mattinata dopo un giro perfetto, ma la squadra di Woking che ha fatto pretattica ieri, ha spinto la mappatura della power unit della Stella che venerdì era stata tenuta particolarmente sotto tono: con 1'15"414 Lando è arrivato a meno di mezzo secondo dalla Red Bull.

Lewis Hamilton con la W12 è terzo a mezzo secondo: la sensazione è che la freccia nera sia molto competitiva con le gomme medie, ma non riesca a esprimere il potenziale pieno con le rosse. L'epta campione si è difeso, mentre Valtteri Bottas è andato in confusione non andando oltre un ottavo posto che costa quasi un secondo.

Sergio Perez, positivo con le gomme medie, è quarto con la seconda Red Bull: alla conclusione di una sessione "normale", il messicano è a mezzo secondo da Verstappen (ha preso quasi quattro decimi solo nel T3!).

La Ferrari sembra essersi normalizzata con Charles Leclerc quinto: il monegasco non ha voluto strafare come ieri e, probabilmente, si è tenuto un certo margine di motore in vista della qualifica. Sulla SF21 è stato deliberato il fondo nuovo con il taglio a L su entrambe le vetture: Carlos Sainz è settimo a due decimi dal compagno di squadra e fra i due pilot del Cavallino si è infilato Pierre Gasly ottimo sesto con l'AlphaTauri.

La top ten si completa con le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon separati di appena 42 millesimi di secondo.

Yuki Tsunoda è finito spesso nel traffico per cui non si capisce se l'11esimo tempo rappresenti il suo effettivo limite all'Enzo e Dino Ferrari con la AT02: il giapponesino ha preceduto Lance Stroll con l'Aston Martin che si conferma davanti a Sebastian Vettel: il tedesco questa volta è 14esimo con una macchina deludente e ha limitato a due decimi il distacco dal compagno canadese.

Fra le due "verdone" c'è Daniel Ricciardo che continua a soffrire il suo adattamento alla McLaren: l'australiano non trova il passo di Norris, ma gli otto decimi di differenza indicano che c'è qualcosa che non quadra.

Bella la prestazione di Mick Schumacher che si è arrampicato al 16esimo posto con la Haas: il tedesco è finito nel sandwich delle Williams con George Russell 15esimo e Nichola Latifi, 17esimo.

Quest'ultimo, dopo aver portato la sua Williams fino al sesto tempo, ha sbattuto all'esterno della Variante Villeneuve dopo essere finito nella sabbia a causa di un imporvviso sovrasterzo. Il canadese ha danneggiato l'ala anteriore contro le barriere, ma è riuscito a ritornare ai box con i suoi mezzi. La direzione gara, intanto, aveva esposto la bandiera rossa interrompendo la sessione in modo forse troppo tempestivo.

Male le due Alfa Romeo capaci di essere davanti solo alla Haas di Antonio Giovinazzi (autore di un testacoda per fortuna senza danni) e Kimi Raikkonen.