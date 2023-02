F1 | Il relitto della VF-20 di Grosjean sarà esposto a Madrid

Carica lettore audio

Da poco più di due anni a questa parte, Romain Grosjean ama parlare di sé come di una fenice, animale fantastico capace di risorgere dalle proprie ceneri. L'incidente che il pilota svizzero ebbe al Gran Premio del Bahrain fece gridare al miracolo. Ma miracolo non fu.

La cellula di sicurezza delle monoposto di Formula 1, diventata anno dopo anno sempre più solida, ha compiuto pienamente il suo lavoro, proteggendo Romain dal feroce impatto contro il guard rail e difendendo il suo corpo dai potenziali tagli delle lame che lo componevano anche grazie alla presenza dell'halo e dell'ottimo lavoro fatto da Dallara.

La sua Haas VF-20, dopo l'impatto, prese fuoco. Ma lui - rimasto vivo e cosciente - riuscì a uscire dalle fiamme. Oggi, come ci ha spiegato in questa intervista, porta solo i segni delle bruciature a una mano. Ma riesce a fare tutto e, soprattutto, guarda ogni cosa della vita in maniera differente.

Ciò che resta del relitto della sua Haas, la parte rimasta incastrata tra le lamiere del guard-rail, sarà esposta a Madrid il prossimo 24 marzo, giorno della prima Formula 1 Exibition ufficiale. L'evento si terrà all'IFEMA della capitale spagnola.

"Dal mio punto di vista è stato un incidente molto grosso, ma dall'interno non mi sono reso conto dell'impatto o di quanto fosse violento", ha dichiarato Grosjean.

Esposizione in esclusiva mondiale dell'auto di Romain Grosjean dopo l'incidente del 2020 Photo by: Formula 1 Exhibition

"Solo il giorno dopo, quando ho chiesto a qualcuno di mostrarmi le immagini dell'incidente, me ne sono reso conto. Mia moglie stava guardando quella gara con mio padre e i miei figli. Ricorderanno quel momento per tutta la vita. Erano solo spettatori in attesa di sentire qualcosa, in atesa di vedere qualcosa che arrivasse dalla pista".

"Ho dovuto rompere il poggiatesta prendendolo a pugni e usando il casco, alla fine sono riuscito a far passare il caco e ad alzarmi sul sedile. Mi sono accorto che il mio piede sinistro era incastrato nel telaio e ho tirato più forte che potevo proprio la gamba sinistra. La scarpa è rimasta nel telaio, ma il piede si è sfilato e sono stato libero di uscire dalla macchina".

"Portavo a bordo 120 chili di carburante e la batteria, anche quella, era in fiamme. Il dottor Ian Roberts, Alan van der Merwe dell'auto medica e un vigile del fuoco hanno cercato di aprire un varco nel fuoco per aiutarmi a uscire. Credo che questo mi abbia aiutato a capire dove dovessi andare per uscire".

"La cellula di sopravvivenza è lì per te in caso di forte impatto. Io, all'interno della scocca, non ho riportato ferite, il telaio è ancora tutto intero. L'halo è ancora lì e, a parte alcune botte e una bruciatura, la cellula di sopravvivenza è tutta intera. Credo che questo mi abbia salvato la vita", ha concluso Romain.

I vigili del fuoco spengono le fiamme causate dall' incidente di Romain Grosjean, Haas VF-20, al primo giro della gara 1 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, esce dalle fiamme dopo il terribile incidente al primo giro del Gran Premio del Bahrain. 2 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images I resti dell'auto di Romain Grosjean Haas VF-20, dopo il brutto incidente 3 / 9 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images I resti dell'auto Romain Grosjean, Haas VF-20, nel guard rail 4 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images I commissari rimuovono i resti dell'auto di Romain Grosjean, Haas VF-20, dopo l'incidente 5 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images I commissari rimuovono i resti dell'auto di Romain Grosjean, Haas VF-20, dopo l'incidente 6 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Dettaglio della batteria e dei resti dell'auto diRomain Grosjean, Haas VF-20 7 / 9 Foto di: LAT Images I resti dell'auto di Romain Grosjean Haas VF-20, dopo il brutto incidente 8 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1, portato via dai medici dopo l'incidente 9 / 9 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images