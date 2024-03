IMSA | Secondo debutto e stessi obiettivi per la Lamborghini SC63

Secondo esordio nel giro di un paio di settimane per la Lamborghini SC63, che dopo aver fatto la sua prima apparizione nel FIA World Endurance Championship ora si appresta ad affrontare i rivali anche in IMSA SportsCar Championship.

La LMDh del Toro, gestita sempre dalla Iron Lynx, nel fine settimana sarà di scena in Florida per la mitica 12h di Sebring.

A guidare il prototipo ibrido di Sant'Agata Bolognese marchiato con il #63 saranno i tre portacolori ufficiali di Squadra Corse, ossia Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean, che hanno avuto modo di girare sull'ostico e tortuoso circuito americano negli ultimissimi test effettuati il mese scorso.

Per la SC63 sarà la primissima apparizione in Classe GTP, avendo saltato la 24h di Daytona non essendo ancora pronta, e rispetto al Mondiale c'è qualche aspettativa in più, sia per le informazioni raccolte a Lusail e sia per i buoni risultati ottenuti nei test di dicembre contro le altre vetture della categoria, almeno sulla carta.

#63 Lamborghini Iron Lynx, Lamborghini SC63 LMDh Foto di: Lamborghini Squadra Corse

Ma non bisognerà distrarsi da quello che è l'obiettivo principale, ovvero portare prima di tutto a termine una corsa di principio durissima raccogliendo altre informazioni utili per il prosieguo della stagione.

"Veniamo da un debutto positivo nel FIA WEC in Qatar e vogliamo continuare il duro lavoro nel nostro primo impegno nell'IMSA. Siamo molto contenti di correrci, è una serie che ha una grande storia e presenta molti concorrenti forti ed esperti", sottolinea Emmanuel Esnault, Direttore delle attività in pista di Lamborghini Iron Lynx.

"Sebring è un circuito particolarmente insidioso per una moltitudine di ragioni ed è un banco di prova straordinario per ogni aspetto tecnico e umano".

"Il nostro obiettivo è quello di percorrere altri chilometri, finire la gara e continuare a imparare il più possibile".