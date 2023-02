F1 | Aston Martin: sarà Drugovich a sostituire Stroll nei test

Carica lettore audio

A 24 ore dall'infortunio che terrà Lance Stroll lontano dall'unico test pre-stagionale 2023 di Formula 1, Aston Martin ha annunciato il nome del pilota che sarà chiamato a sostituirlo: Felipe Drugovich.

Il campione in carica della FIA F2 scenderà così in pista nella prima delle tre giornate di test al volante della nuova AMR23, condividendola con Fernando Alonso.

Il pilota brasiliano farà la sessione mattutina di giovedì 23 febbraio, dunque farà esordire lui nei test di Sakhir la nuova nata di Silverstone. Nel pomeriggio, invece, toccherà a Fernando Alonso concludere la giornata.

Aston Martin Racing si è riservata di annunciare la propria line up piloti per il secondo e terzo giorno di test. E' ovvio l'impiego di Fernando Alonso, che sarà probabilmente impiegato già al mattino di venerdì e anche in una mezza giornata del giorno conclusivo.

E' facile però pensare che Drugovich possa essere impiegato per tutti e tre i giorni di test, considerando l'impegno di Stoffel Vandoorne in FIA Formula E con il team DS all'E-Prix di Cape Town, in Sudafrica.

Lance Stroll, invece, continuerà il suo periodo di riposo dopo l'incidente occorso durante un allenamento in bici mentre si trovava in Spagna. Il canadese riposerà sino al primo fine settimana di gara, che vedrà impegnata la Formula 1 sempre a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain.

Per Drugovich una bella opportunità, quella di esordire in Formula 1 in una sessione di test importante e, per altro, al volante di una monoposto completamente nuova. Dovrà cercare di fare il proprio lavoro, senza farsi intimidire troppo dall'ingombrante presenza nel box di un mastino come Fernando Alonso e meritarsi il ruolo di terzo pilota.