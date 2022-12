Video | Grosjean: "Lamborghini LMDh, per me il progetto giusto" In questo nuovo video di Motorsport.com, Romain Grosjean, nuovo pilota Lamborghini Squadra Corse, ci racconta in esclusiva com'è nata la trattativa che lo ha portato ad accettare il progetto della Casa di Sant'Agata Bolognese e quali sono i suoi obiettivi da raggiungere assieme al Toro.