F1 | Haas, Komatsu conferma: "Audi fa pressione sul mercato piloti"

Il mercato piloti per il 2025 è in pieno fermento. Non solo il già annunciato passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e la conferma pluriennale di Alonso in Aston Martin, ma anche un'Audi che si muove sotto traccia ma in modo deciso sta scuotendo il Circus iridato come se fosse un terremoto silente.

Helmut Marko, consulente di Red Bull Racing, aveva già svelato quanta pressione stesse facendo Audi nel mercato con le seguenti parole: "Il mercato Piloti per la prossima stagione è esploso ad aprile... Di solito nessuno parla ad aprile. E' ridicolo, ma noi non giocheremo a questo gioco. Aspetteremo e vedremo e, solo dopo, faremo la scelta migliore per noi. Non so cosa stia succedendo".

"Ho sentito dire che Audi stia facendo pressione nel mercato, ma è un po' strano che un nuovo arrivato faccia pressione nel Mercato Piloti. Red Bull aspetterà fino a quando non avrà un quadro chiaro di ciò che è meglio per lei".

Oggi è toccato ad Ayao Komatsu. Il team principal di Haas ha sottolineato a sua volta come il mercato sia in rapido movimento, il tutto sotto una pressione costante di Audi che è alla ricerca di un top driver e un pilota di esperienza.

"C'è ovviamente un team che sta spingendo davvero tanto per fare in modo che questo mercato si muova molto in fretta. Giusto? Dunque sì, è difficile da dire con che tempistiche muoverci per fare le nostre mosse. Direi comunque nei prossimi 2 mesi, verso la fine di maggiore. Credo che la maggior parte dei piloti che oggi sono senza contratto, arrivati a quel punto avranno già firmato. Mi aspetto questo".

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team e Kevin Magnussen, Haas F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Se anche i nostri piloti avranno firmato? Beh, è un mercato. Dunque se non fai niente nel corso di questo periodo, tutti gli altri avranno firmato. Dunque sì, chiaramente, ognuno sarà attivo in questo periodo. Per alcuni piloti firmare in questa settimana potrebbe essere il momento opportuno. O la prossima. Altri invece potrebbero trovare accordi quando inizierà la stagione europea".

Komatsu ha anche spiegato quali siano i crismi con cui il team americano sceglie i propri piloti sia dal punto di vista economico che da quello sportivo. Come spesso accade, ad avere la meglio nelle scelte è il compromesso, dunque la giusta spesa per una resa almeno sufficiente da garantire risultati di un certo livello.

"Gene Haas non mi ha mai detto: 'Ayao, questi sono i soldi - non spenderò un centesimo in più'. Niente del genere. Mette sempre i pro e i contro. Se firmiamo questo pilota: questi sono i pro e questi sono i contro. Questo potrebbe essere l'impatto sul campionato".

"Naturalmente, una posizione nel campionato in termini di prezzo è enorme, giusto? Quindi bisogna prendere in considerazione tutti questi aspetti. Questo ragazzo costa X volte di più, ma se questo ragazzo farà la differenza in una posizione di campionato?".

"È difficile da dire, ovviamente, ma si può valutare, ad esempio, con la media degli anni precedenti, con prove circostanziali, ecc. Ma sì, la cosa principale è che abbiamo un'ottima conversazione, frequente. Questa è la chiave".