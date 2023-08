F1 | GP Italia: ecco "Tifone", trofeo per i primi 3 classificati

Pirelli ha svelato oggi "Tifone", ovvero il trofeo che sarà consegnato ai primi tre piloti che taglieranno il traguardo del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 che si terrà in questo fine settimana all'Autodromo Internazionale di Monza.

La coppa, anche se è bene chiamarla opera d'arte, essendo frutto del lavoro dell'artista italiana Ruth Beraha, è ispirata alla forma di uno scarico di una monoposto di Formula 1, ma anche alla mitologia greca. Il nome è tratto da una figura mitologica, un gigante figlio di Gea, caratterizzato da una forza straordinaria e da 100 serpenti sulla testa.

Il trofeo è nato come commissione da parte di Pirelli e del museo di arte contemporanea Pirelli HangarBicocca, ma ha la particolarità di essere un'opera d'arte realizzata con metodi sofisticati. Stiamo parlando della realizzazione e il taglio in 3D e lavorazioni di artigiani specializzati in saldatura, lucidatura, assemblaggio e doratura.

Il Trofeo Pirelli per il GP d'Italia Photo by: Pirelli

"Quando ho iniziato a studiare la Formula 1, mi sono resa subito conto che la tecnologia è una parte fondamentale di questo sport", ha commentato Ruth Beraha.

"Volevo omaggiarla e quindi ho cercato, all’interno della vettura, un elemento visivo da cui partire. Ho individuato i collettori che hanno una forma estremamente organica. Dai tubi del sistema di scarico, sono poi arrivata a immaginare i serpenti".

"Il trofeo è come una creatura domata nel momento in cui il vincitore della gara la tiene in mano, ma che rimane potenzialmente sempre minacciosa e capace di rimettere in gioco tutto".

Pirelli, dunque, ha commissionato il trofeo a un artista per il terzo anno consecutivo. E' successo nel 2021, con l'artista Alice Ronchi a disegnare le coppe del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia ROmagna di Imola. E' successo anche l'anno scorso per il Gran Premio d'Italia 2022: in quell'occasione a creare i triofei è stato Patrick Tuttofuoco.

"Tifone" sarà presentato durante il Pirelli Tyres Talk, un evento riservato alla stampa che si terrà nel Pirelli Hot Laps garage (nei box 7 e 8) durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 che si terranno venerdì 1 settembre dalle ore 13:30 alle 14:30.

All'evento parteciperanno l'artista che ha realizzato i trofei ed Enrico Gualtieri, direttore dell'Area Power Unit della Scuderia Ferrari.

Trofeo Pirelli per il GP d'Italia Photo by: Pirelli