F1 | AlphaTauri: Lawson guiderà la AT04 fino al rientro di Ricciardo

Durante il fine settimana del Gran Premio d'Olanda, Liam Lawson ha fatto ufficialmente il suo debutto su una vettura di Formula 1 come pilota AlphaTauri, sostituendo l'infortunato Daniel Ricciardo, rimasto vittima di una frattura alla mano a seguito di un incidente durante la seconda sessione di prove libere.

Infatti, per tentare di evitare Oscar Piastri, il quale era finito in testacoda in curva tre pochi secondi prima, l'australiano era arrivato alo bloccaggio, finendo contro le barriere. Il volante si è mosso violentemente nell'impatto, causando la rottura del metacarpo della mano sinistra che lo ha costretto ad abbandonare l'evento. Dopo i dovuti accertamenti, Ricciardo si è poi recato a Barcellona nella giornata successiva per completare un intervento chirurgico che dovrebbe facilitare il rientro.

Attualmente nessuno sa ancora con precisione i tempi di recupero, anche se inizialmente Christian Horner aveva lasciato intendere come non fosse da escludere un ritorno già a Singapore, in quella che sarebbe una corsa contro il tempo in uno degli appuntamenti più difficili del calendario.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Ciò che è certo per il momento è che a sostituirlo nei prossimi appuntamenti sarà Liam Lawson, non solo perché riserva del team, ma anche perché durante la stagione un team non può schierare più di quattro piloti differenti. Infatti, Ricciardo era già il terzo pilota ad aver guidato per la scuderia faentina, dato che dal Gran Premio d'Ungheria aveva sostituito Nyck de Vries.

In un comunicato, il team ha affermato che: "Siamo lieti che l'intervento chirurgico di Daniel sia andato bene e che ora sia sulla via del recupero.

"Speriamo di rivederlo in pista molto presto, ma fino a quando non sarà pienamente in forma, possiamo confermare che Liam, che ha fatto un buon lavoro in circostanze difficili a Zandvoort, continuerà a guidare al fianco di Yuki, a partire dalla nostra gara di casa questo fine settimana a Monza."

Già al rientro dopo Zandvoort, Lawson si recherà a Milton Keynes per girare al simulatore, in modo da poter preparare la prossima tappa in Italia.