F1 | GP del Brasile: la soft è la gomma della gara a due soste

Ad un’ora dal via del Gran Premio del Brasile ci sono ancora dei dubbi sulle strategie di gara che vedremo nell’arco dei 71 giri in programma. Il dato anomalo è che l’utilizzo della gomma hard non viene dato per certo, pur essendo nella disponibilità di tutti i piloti. I dati emersi nella gara sprint hanno confermato una buona resa della mescola soft, migliore anche dei riferimenti arrivati dalla gomma media, un riscontro che ha sorpreso le squadre. Anche le simulazioni della Pirelli confermano questi dati.

La strategia suggerita (a due soste) prevede il primo e terzo stint con gomme soft, con le medie da utilizzare nella fase centrale. Molto vicina, come tempo complessivo di gara, è indicata la strategia media-media-soft. Una scelta, quest’ultima, che si sposa bene con la disponibilità di set nuovi a disposizione di molti piloti. Verstappen, Perez, Alonso e Leclerc dispongono (oltre ad un treno di hard nuove) di due set di ‘gialle’ ed uno di soft, mentre Sainz ha a disposizione due medie nuove ed un set di soft utilizzato per due giri.

Situazione inversa per Norris, che può contare su un treno di soft nuove ed un solo set di medie, ma nel suo caso un secondo treno di gialle non rappresenta un problema, poiché utilizzato solo per tre giri nelle qualifiche sprint shootout di ieri mattina.

La Pirelli indica meno performante la strategia ad una sosta, che prevede la partenza con le medie ed il passaggio tra il giro 25 e 32 ad un set di hard. C’è infine chi ha messo in agenda anche la possibilità di una gara a 3 soste, con un set di medie ben tre di soft.

Si tratta di uno scenario poco probabile, se non in caso di ingresso in pista in più occasioni della safety car. Un altro parametro da considerare sarà la temperatura della pista, che nella gara sprint di ieri ha raggiunto i 50 gradi. Le previsioni per la corsa di oggi sono di un asfalto tra i 38 ed i 42 gradi, che renderà meno forte il degrado che ieri ha colpito diverse squadre.