F1 | Gilles 40: una piccola docuserie di quattro video

Gilles40: il titolo dice già tutto. L’8 maggio ricorrerà il quarto decennale dalla scomparsa di Villeneuve a Zolder durante le qualifiche del GP del Belgio. Un fatto tragico che ha segnato la storia della F1, ma che non ha spento il mito del campione canadese.

Il suo ricordo è intatto, indelebile più di certi filmati sgranati e di certe fotografie ancora in bianco e nero che in questi giorni ci vengono propinati su ogni social, giornale e televisione.

Perché l’aviatore, come era stato definito, per il suo modo di affrontare il limite non solo in Formula 1, riesce a trasferire negli appassionati di corse più genuini delle emozioni che non vanno scemando con il trascorrere del tempo, ma vengono trasferite attraverso il linguaggio del cuore da una generazione all’altra, con un passamano che è fatto di palpiti, di vibrazioni e di silenzi.

Non c’è bisogno di parole. Quelle stanno nei fatti. Nella storia che è diventata leggenda. Da domani vi proporremo una mini-serie di video. Quattro racconti con testimoni che hanno conosciuto e vissuto Villeneuve.

E ogni giorno fino a domenica cercheremo una narrazione che non sfuggirà alla storia che tutti abbiamo imparato a conoscere, ma scavando nei ricordi abbiamo fatto affiorare alcuni episodi che è giusto aggiungere alla memoria collettiva. Non ci sono verità assolute, ma occasioni per riflettere su un mondo che è profondamente cambiato, è temporalmente lontano, ma emotivamente così vicino.

Ringraziamo Piero Ferrari, Giorgio Piola, Jonathan Giacobazzi e René Arnoux che ci hanno regalato colpi di colore su una tavolozza che si è riempita di nuove sfumature. Perché ogni pennellata ha aggiunto qualcosa al mito di Gilles. E noi vogliamo condividerli con voi…