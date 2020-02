Ferrari 2020: c'è del bianco verde per onorare il Tricolore

Ci sarà un po’ di bianco sulla nuova Ferrari che martedì 11 febbraio vedrà cadere i veli nel Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia alle 18,30. E, insieme, al tanto rosso sulla carrozzeria della 671 tornerà a vedersi anche un filo di verde per onorare quel tricolore che è proprio nato nella città emiliana che ospita la presentazione.

Martedì Reggio Emilia sarà addobbata a festa: gli appassionati del Cavallino, infatti, troveranno citazioni del tricolore in luoghi speciali come la fontana prospiciente il teatro Municipale Valli e i tre Ponti Calatrava che saranno illuminati con i colori della bandiera nazionale.

Non dimentichiamoci che quest’anno la “Festa del Tricolore” ha celebrato il 220esimo anniversario della nascita della bandiera italiana alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E alla fine della presentazione della nuova Ferrari il sindaco di Reggio Emilia, consegnerà la bandiera originale alla squadra di Maranello.

Insomma, dopo il gesto della contessa Paolina Biancoli, madre di Francesco Baracca che aveva regalato nel 1929 a Enzo Ferrari il Cavallino rampante del figlio, aviatore asso della prima guerra mondiale, ecco un altro atto simbolico che attesta il riconosciuto valore della Scuderia come nazionale dei motori.

Reggio Emilia come ombelico del mondo tricolore e la Ferrari come sua massima espressione nel mondo. Il presidente John Elkann vuole rappresentare l’italianità del marchio, a dispetto della fusione che è in corso di FCA con PSA (che è più un’acquisizione da parte dei francesi).

La F1 che nasce, quindi, sarà carica di responsabilità non solo sportive, ma anche culturali di un patrimonio nazionale che si sta un po’ perdendo: all’hastag #essereferrari si potrà aggiungere magari l’orgoglio di #essereitaliani.

Perché Maranello è nel cuore della Motor Valley, quell’area del Paese che esprime il meglio del Made in Italy, investendo nell’innovazione e nella ricerca, due motori della crescita grazie ai quali sarebbe possibile evitare la fuga dei nostri giovani all’estero...