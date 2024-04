WEC | Porsche contenta di Vettel, presenza a Le Mans da decidere

Urs Kuratle, Responsabile del programma LMDh ufficiale di Porsche, conferma che Vettel "si è comportato bene" durante la prova in Sagna, ma c'era da aspettarselo.

"Sebastian non deve certo dimostrare di saper guidare un'auto. Ha avuto un certo rispetto per la vettura non conoscendola, ma l'ha padroneggiata molto bene", afferma lo svizzero in un'intervista concessa a Motorsport.com in occasione della giornata riservata alla stampa presso la nuova sede di Porsche Penske Motorsport a Mannheim.

Naturalmente non è stata una sorpresa, visto che Kuratle conosce Vettel dai tempi in cui erano insieme alla BMW Sauber in Formula 1: "È sempre lo stesso Sebastian, che si impegna molto in cose come questa. È stato davvero piacevole sentire le sue impressioni".

La giornata è andata come pianificato; sebbene l'eccesso di tecnica dell'era LMP1 del WEC appartenga ormai al passato, anche le Hypercar sono macchine molto complesse, i cui sistemi funzionano in modo diverso da quelli di una vettura di F1.

Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

Jacques Villeneuve, che è stato il primo ad affrontare questo discoso, si dice che non sia riuscito a capire il manuale della Vanwall Hypercar.

Vettel, invece, ha affrontato perfettamente le nuove sfide, assicura Kuratle: "Anche un quattro volte campione del mondo di Formula 1 si è trovato di fronte a molte cose nuove: un nuovo team e una vettura piuttosto complessa. L'ha affrontata molto bene".

Kevin Estre, pilota di punta della Porsche, conferma: "Era decisamente motivato. L'ho visto brevemente prima di entrare in pista e stava parlando con l'ingegnere, guardando la telemetria e discutendo via radio. Era decisamente motivato e voleva sapere tutto. Ha fatto il suo lavoro".

Anche per Porsche è stato prezioso sentire il feedback di qualcuno al di fuori della propria squadra: "È sempre positivo ricevere altre impressioni, anche dai piloti. Naturalmente, si ascolta tutto con molta attenzione".

"Quello che ha detto è in linea con ciò che affermano i nostri piloti abituali, ma è anche molto interessante sentire le sfumature quando uno dei piloti di maggior calibro attualmente in circolazione guida la nostra auto".

Michael Christensen, Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

La formazione di Le Mans ancora da decidere

Ma ciò che accadrà in seguito è tutt'altro che certo. Sin dall'evento Red Bull al Nürburgring del settembre 2023 è emerso chiaramente che Vettel vuole tornare a correre. Ha anche fatto delle avances in direzione della Formula 1, ma al momento le porte sembrano chiuse. Ma questo non significa necessariamente nulla per Le Mans.

"Sta parlando con diverse persone. Noi ne leggiamo solo sulla stampa - dice Kuratle - Non è stato ancora deciso nulla su cosa farà, quando guiderà o se guiderà per noi in futuro. Questo sarà chiaro solo nei prossimi giorni o settimane. Non c'è ancora una data in cui si deciderà cosa, come e dove correrà".

Porsche ha tempo fino al 19 maggio per nominare i piloti per la 24 Ore di Le Mans del 2024: "Cerchiamo sempre la migliore soluzione possibile per l'azienda, per il team, e abbiamo molti piloti in rosa".

Casco di Sebastian Vettel, Porsche 963 Foto di: Porsche Motorsport

In termini concreti, questo significa che se Vettel ha questo desiderio - alla luce del fatto che le sue prestazioni nel test sono state buone - allora sarebbe una scelta praticamente chiara per Porsche dargli un sedile.

La vittoria di Nico Hülkenberg nel 2015 fu già un attirare l'attenzione di Porsche per questo genere di opzioni, ma anche questa impallidirebbe di fronte ad un nome come quello di Vettel.

Anche se così non fosse, la Casa tedesca non deve comunque preoccuparsi di trovare un compagno di squadra per il già confermato Mathieu Jaminet sulla 963 #4.

"Personalmente credo che abbiamo i dieci migliori piloti nel campo delle sportscar. È più che sufficiente se vogliamo avere tre vetture con tre piloti ciascuna a Le Mans".