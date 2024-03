WEC | Vettel: "Le Mans con la Porsche? Ancora non ho deciso"

Il tedesco ha percorso 581 km al volante della LMDh di Porsche Penske Motorsport al Motorland Aragon all'inizio della settimana. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 aveva partecipato in precedenza a una giornata di simulazione e ad uno shakedown sul circuito tedesco di Weissach.

Nonostante abbia sminuito le opportunità future prima del test, affermando che "al momento non ci sono altri piani per il futuro", Vettel ha ora ammesso la possibilità di partecipare per la prima volta alla classica di durata francese.

Parlando durante una conferenza stampa nel suo ruolo di ambasciatore della bevanda sportiva Perple, Vettel ha chiarito: "Ero curioso di sapere come si comportano queste auto e questo è stato il motivo del test. È stata una bella esperienza, mi è piaciuta molto e mi sono divertito tanto".

"Ora devo pensare e decidere cosa voglio fare in futuro in termini di corse. Ma non lo so ancora".

Vettel si è ritirato dalla F1 al termine della stagione 2022, concludendo una carriera di successo durata 16 anni durante i quali ha conquistato 57 pole position e 122 podi, tra cui 53 vittorie di gara.

Quando ha annunciato il suo ritiro nel luglio 2022, il tedesco ha spiegato: "I miei obiettivi si sono spostati dal vincere gare e lottare per i campionati al vedere i miei figli crescere, trasmettere i miei valori, aiutarli a rialzarsi quando cadono, ascoltarli quando hanno bisogno di me, non dover dire addio e soprattutto poter imparare da loro e lasciare che mi ispirino".

Sebastian Vettel, Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

Pertanto, Vettel non ha preso parte ad alcuna gara da quando ha lasciato la F1, anche se si ritiene che l'anno scorso abbia avuto colloqui con Jota, la squadra clienti Porsche, per un programma WEC.

Porsche iscriverà una terza vettura ufficiale al Circuit de la Sarthe per aumentare le sue possibilità di vittoria, dopo aver conquistato la pole position, la vittoria e un doppio podio nella gara inaugurale della stagione WEC 2024 in Qatar all'inizio di questo mese.

Porsche aveva precedentemente dichiarato che avrebbe utilizzato il suo roster dell'IMSA SportsCar Championship per completare lo schieramento della sua terza partecipazione a Le Mans, lasciando Nick Tandy, Felipe Nasr e Dane Cameron come unici piloti in corsa per condividere la vettura #4 insieme a Mathieu Jaminet, che è già stato nominato dal Costruttore tedesco nella lista dei partecipanti.

Porsche aveva previsto di annunciare l'intero schieramento a fine marzo o all'inizio di aprile, ma potrebbe aver cambiato posizione dopo il successo del test di Vettel in Spagna.

Mentre il potenziale debutto a Le Mans diventa più credibile, a Vettel è stato chiesto se avrebbe avuto la bevanda Perple nella sua auto durante la 24 Ore.

"Se deciderò di farlo... vi dirò una cosa, era fra quelle che mi ero portato dietro quando ho provato la macchina! Quindi sì, se dovessi correre a Le Mans, ci sarà al 100%, perché è esattamente ciò di cui avrei bisogno in una gara in cui si sta seduti in macchina per molto tempo".