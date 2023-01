F1 | Ferrari: tre giorni di test a Fiorano con titolari e riserve

Carica lettore audio

Mentre nei reparti tecnici procede l’assemblaggio delle monoposto 2023, molte squadre hanno pianificato delle giornate di test per permettere ai piloti di riprendere confidenza con la guida ed il lavoro in pista.

Si tratta di prove utili anche agli stessi team per rodare sistemi di lavoro e consentire un primo test a chi ha inserito nell’organigramma nuove figure professionali. McLaren e Aston Martin scenderanno in pista a Jerez sfruttando dei test Pirelli, mentre la Ferrari sarà a girare a Fiorano per una ‘tre-giorni’ che vedrà in pista tutti i piloti della Scuderia.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

I due titolari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, avranno a disposizione una giornata completa per togliere un po' di ruggine accumulata nella sosta invernale, confermando il programma già visto (sempre a Fiorano) anche lo scorso anno.

Il test si svolgerà con una SF-21, che come imposto da regolamento (alla voce ‘previous-car’) è la più recente utilizzabile per questa tipologia di prove in cui si utilizzano gomme Pirelli specifiche per i test privati.

Le prove di Fiorano prevedono anche una giornata in cui a dividersi la SF-21 saranno i due reserve-driver della Scuderia. Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman avranno a disposizione mezza giornata ciascuno, un’opportunità importante per tornare a familiarizzare con una Formula 1 considerando la pressocché totale mancanza di occasioni per salire al volante di monoposto 2023.

Giovinazzi e Shwartzman si alterneranno anche nei weekend di gara nel ruolo di reserve-driver, un impegno che prevede mezza stagione ciascuno sulla base anche dei rispettivi impegni in pista.