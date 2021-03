F1: ecco la line-up dei team per i test del Bahrain

Dopo tre mesi di pausa le monoposto di Formula 1 torneranno ad accendere i motori a partire da domani quando prenderà il via la tre giorni di test pre-stagionali sul tracciato del Bahrain.

Sebbene le vetture 2021 siano delle semplici evoluzioni di quelle ammirate lo scorso anno, sarà interessante vedere le nuove line-up presenti in diversi team.

Considerato che saranno soltanto tre i giorni a disposizione per prendere confidenza con le nuove monoposto, saranno molti i team che alterneranno i due titolari tra la mattina ed il pomeriggio.

La Mercedes ha scelto questa soluzione e venerdì sarà Valtteri Bottas a portare al debutto la W12 per poi cedere il volante della vettura al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Identica scelta è stata fatta dalla McLaren, che però non ha comunicato la line-up per gli ultimi due giorni, mentre la Red Bull alternerà i suoi piloti soltanto nell’ultima giornata, lasciando a Max Verstappen l’onore di mettersi al volante della RB16B domani.

Anche l’AlphaTauri, la Haas e la Aston Martin hanno deciso di dividere equamente le giornate di lavoro tra i due piloti titolari, mentre la Alpine ha deciso di riservare il venerdì esclusivamente ad Esteban Ocon ed il sabato a Fernando Alonso per poi consentire ad entrambi i piloti di salire in auto nella giornata di domenica.

Per la Ferrari sarà Charles Leclerc a portare al debutto la SF21 presentata ieri, mentre Carlos Sainz farà il proprio esordio ufficiale soltanto nel pomeriggio. Anche il team di Maranello non ha ancora comunicato la line-up per i restanti due giorni di test disponibili.

Da segnalare, infine, come la Williams sarà l’unico team a far guidare la propria monoposto al pilota di sviluppo Roy Nissany nella giornata inaugurale di domani, mentre George Russell dovrà attendere pazientemente fino a domenica prima di sedersi nell'abitacolo della FW43B.

Test F1 Bahrain, line-up provvisoria

12/03/21 13/03/21 14/03/21 Mercedes Bottas/Hamilton Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Perez/Verstappen Aston Martin Vettel/Stroll Vettel/Stroll Stroll/Vettel Alpine Ocon Alonso Ocon/Alonso Ferrari Leclerc/Saniz McLaren Ricciardo/Norris AlphaTauri Gasly/Tsunoda Tsunoda/Gasly Gasly/Tsunoda Alfa Romeo Raikkonen/Giovinazzi Giovinazzi Raikkonen Williams Roy Nissany Nicholas Latifi George Russell Haas F1 Schumacher/Mazepin Mazepin/Schumacher Schumacher/Mazepin