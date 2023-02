F1 | Da Imola le nuove gomme rain: via subito le termocoperte

Carica lettore audio

La F1 Commission ha discusso alcuni cambiamenti regolamentari che dovranno essere approvati dal prossimo Consiglio Mondiale della FIA.

La riunione che si è tenuta oggi a Londra è stata presieduta da Stefano Domenicali, presidente e CEO di F1, e da Nikolas Tombazis, responsabile tecnico della FIA per il settore monoposto.

Gomme rain senza termocoperte

Il cambiamento principale riguarda le gomme da bagnato Pirelli: i test svolti dal fornitore unico in collaborazione con le squadre hanno dimostrato che le nuove coperture rain sono molto più performanti rispetto alla specifica precedente, per cui gli pneumatici Cinturato non richiederanno di essere scaldati nelle termocoperte. La nuova tipologia di gomme da bagnato sarà disponibile a partire dal GP dell’Emilia Romagna a Imola.

I test di pneumatici fuori dai vincoli

La FIA, soddisfatta della collaborazione dei team con la Pirelli per lo sviluppo delle gomme da bagnato ha proposto alla F1 Commission l’introduzione di una direttiva tecnica che consenta di effettuare dei test con pneumatici da bagnato da pianificare nel secondo e terzo trimestre 2023, senza che questi collaudi vengano computati nei test aerodinamici (ATR), né conteggiati nel budget cap.

Per quanto riguarda i team radio la F1 Commission ha approvato la proposta di limitare la regolamentazione sulle comunicazioni da e verso i piloti in ogni momento di una Gara.

Parco chiuso nelle gare Sprint come meno limiti

Con l’incremento delle gare Sprint (saranno sei a calendario) la F1 Commission ha dato l’ok a permettere delle modifiche sulle monoposto in regime di Parco Chiuso quando si registrano danni o si temono cedimenti che dovranno essere auto dichiarati. La possibilità di intervenire varrà per tutto il periodo che andrà dalle qualifiche del venerdì fino alla gara. Le opportunità di intervento saranno stabilite da una specifica Direttiva Tecnica.

Cambiano cinque piste

La FIA ha ufficializzato anche quali piste dovranno essere sottoposte ad aggiornamenti e modifiche prima della disputa del GP in calendario:

Arabia Saudita: sono stati apportati dei cambiamenti significativi al layout per migliorare la visibilità in entrata delle curve, ovunque sarà possibile.

Azerbaijan e Miami: le piste saranno completamente riasfaltate

Zandvoort: lo spazio in pitlane fra una vettura e l’altra nella piazzuola del pit stop sarà allargato di 1,5 metri.

Qatar: saranno realizzati dei nuovi box e un'adeguata infrastruttura del paddock.

Quattro zone DRS in Australia

"La FIA ha analizzato le zone DRS 2022 e ha proposto alcune modifiche per il 2023 al fine di facilitare o rendere più difficile il sorpasso su alcuni circuiti: le novità riguardano Bahrain, Jeddah , Melbourne, Baku e Miami con diversi spazi di detection e di attivazione dell’ala mobile. A Melbourne sarà ripristinata la quarta zona di attivazione del DRS.

Rivisti i punteggi dei GP interrotti

Sono state approvate all'unanimità altre modifiche minori al Regolamento Sportivo, Tecnico ed Finanziario 2023. Tra queste è stata decisa l'introduzione di un periodo di stop invernale sia per i team che per i motoristi, una più chiara definizione dei punteggi nei GP che si concludono con la sospensione della corsa o non raggiungono la distanza dopo una ripartenza.

Si sta studiando, inoltre, come più facilmente regolamentare l’accesso al team di auditing FIA che sarà chiamato a verificare il rispetto da parte dei Costruttori (di telai e di motore) al budget cap e alle limitazioni operative dettate dal regolamento tecnico e sportivo.

Aumento dei costi dei trasporti



È stato concordato anche l’adeguamento del budget cap per le gare che superano le 21 a calendario: in ogni appuntamento saranno conteggiati 1,8 milioni di dollari in più anziché i previsti 1,2 milioni di dollari a causa dell’aumento dei costi nei trasporti.