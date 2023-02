F1 | Max Verstappen svela i colori del suo nuovo casco

Carica lettore audio

Max Verstappen torna al classico. Dopo una stagione, quella 2022, passata sfoggiando un casco bianco e dorato, ha deciso di fare una marcia indietro importante per quanto riguarda i colori del suo casco e abbracciare nuovamente le origini.

Sparisce l'oro, riecco il rosso e il blu, riformando così i colori della bandiera olandese. Il disegno del casco - fornito dalla tedesca Schuberth - rimane lo stesso, ma cambiano appunto i colori base.

Il bianco è l'unica nota che lega il casco 2022 a quello 2023. Ora le bande inferiori della mentoniera del casco sono nuovamente rosse, mentre quelle superiori che partono dalla visiera tornano blu.

Il leone stilizzato sulla calotta riprende lo stesso rosso della banda bassa orizzontale appena descritta, mentre sul profilo aerodinamico posto dietro il leone appare il numero 1 in rosso.

Nella parte retrostante, poi, ci sono due elementi degni di nota. Il primo, quello meno rilevante, è una banda di colore blu che interrompe la monotonia del bianco. La seconda, invece, molto più importante è la presenza delle due stelle, che simboleggiano i due titoli iridati conquistati sino a ora.

"Attendo di aggiungere tante altre stelle qui dietro", ha detto senza nascondersi Verstappen nel video di presentazione, "Ma al momento devo dire che sono molto felice delle due che ho messo in questa parte del casco".

Un'altra modifica leggera è stata apposta sulle bande rosse e blu: leggeri filetti bianchi per rendere il disegno del casco più classico. Spicca poi il logo Red Bull sulle fiancate dell'elmetto, ma non con i soliti colori, bensì tutti rossi per riprendere il motivo delle due bande - una per lato - inferiori. Questa è una soluzione diversa da quella mostrata nelle foto ufficiali fatte a New York nella cerimonia di presentazione della stagione 2023 e dell'accordo di partnership con Ford, che ancora appariva con il logo classico della marca di bibite energetiche.