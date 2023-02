Video F1 | Ceccarelli: "Vasseur sembra freddo ma è molto emotivo" In questo nuovo appuntamento di Doctor F1 firmato Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine, analizzano l'aspetto psicologico dei piloti alla vigilia dell'azione in pista e non solo. Per Vasseur, infatti, la prima stagione come team principal della Ferrari si avvicina...