F1 | Austin, Libere 3: Verstappen fa il vuoto sulle Ferrari

Max Verstappen ha bisogno di due giri di preparazione delle gomme prima di cercare il giro secco: il campione del mondo ha poi trovato un 1'35"825 con le gomme soft, nonostante il vento che condiziona i piloti con raffiche molto variabili nella seconda sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti che si disputa ad Austin. Max ha beneficiato della scia di un'Alpine per fare la differenza sulla Ferrari, visto che la rossa di Charles Leclerc è finita con 1'36"145 a tre decimi, mentre la Red Bull e la rossa nel tentativo precedente erano separate di soli 10 millesimi.

La sensazione è che la Ferrari equivalga la Red Bull nella simulazione da qualifica perché a ridosso della F1-75 c'è anche Carlos Sainz. Lo spagnolo ha differenziato il lavoro con il monegasco dividendosi i long run su mescole diverse: Charles con le soft e il madrileno con le medie per raccogliere più informazioni in vista della gara.

Leclerc ha montato il sesto motore endotermico e un nuovo turbo per cui dovrà scivolare più indietro di 10 posizioni rispetto alla posizione della qualifica. Hanno smarcato un motore fresco anche Sergio Perez, Fernando Alonso e Guanyu Zhou che di posizioni ne dovranno cedere cinque.

In funzione di ciò toccherà a Carlos Sainz rappresentare la Scuderia nella lotta per la pole position nei confronti di Max Verstappen, mentre il messicano, quarto, sembra soccombere su Leclerc che può fare affidamento su un propulsore che dispone di parti nuove concessa dalla FIA per migliorare l'affidabilità.

Ci si aspettava di più dalle Mercedes: Lewis Hamilton paga mezzo secondo con la W13 che dispone dell'ultimo aggiornamento aerodinamico, ma non può sfruttare la nuova ala anteriore dichiarata illegale dalla FIA per i 5 deviatori di flusso che nopn sono solo dei supporti dell'ultimo flap ma assolvono una funzione aerodinamica vietata dalle regole. Hanno provato una furbata che non è passata inosservata!!!

George Russell è settimo con l'altra freccia d'argento: l'inglese si è lamentato molto del posteriore molto instabile, tanto che ha pagato sette decimi dal sette volte campione dle mondo: un'esagerazione. In mezzo alle Mercedes si è infilato l'ottimo Fernando Alonso che dispone dell'Alpine meno aggiornata nel fondo, mentre ESteban Ocon con la novità non è andato oltre il 13esimo posto.

Sessione moto positiva per l'Aston Martin che piazza Sebastian Vettel ottavo davanti al compagno di squadra Lance Stroll. Chiude la top 10 Pierre Gasly con l'AlphaTauri. Positiva la prestazione di Valtteri Bottas 11esimo con l'Alfa Romeo, mentre ci si aspettava di più dalla McLaren: Lando Norris è 12esimo, mentre Daniel Ricciardo è solo 15esimo dopo aver accusato dei problemi ai freni.

Kevin Magnussen è 14esimo con la Haas: il danese è stato più brillante di Mick Schumacher che ha perso un pezzo di sessione per un problema meccanico che gli ha reso problematico il rientro ai box. I meccanici Haas sono stati bravi a riparargli la macchina per dargli il tempo di fare un mini long run.

Yuki Tsunoda non è parso a suo agio con l'AlphaTauri ed è 16esimo davanti alle due Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi. Chiuse la tabella dei tempi il cinese Guanyu Zhou che ha coperto solo tre giri con l'Alfa Romeo. L'affidabilità della C42 è un problema...