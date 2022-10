F1 | Austin: motore e turbo nuovi per Leclerc. Va in penalità

Carica lettore audio

I primi due turni di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti avevano lasciato intravedere prestazioni interessanti legate alla Ferrari F1-75 di Charles Leclerc, ma il monegasco ha cambiato il motore, aggiungendo il sesto alla rotazione di questa stagione, ma anche aggiungendo un nuovo turbo andando in penalità.

Così come vi aveva anticipato Motorsport.com lo scorso 19 ottobre, Leclerc ha smarcato la sesta unità motrice della sua stagione nel corso del terzo turno di prove libere ad Austin. Dunque per questo motivo non potrà concorrere per la conquista della pole position sulla pista texana.

Sarà molto interessante seguire il prosieguo del fine settimana di Leclerc perché il cuore della sua F1-75, lo 066/7, avrà novità grazie al gruppo di lavoro di Enrico Gualtieri. Questo è intervenuto sugli aspetti tecnici che hanno dato problemi d'affidabilità alla power unit Ferrari soprattutto nella prima parte della stagione.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Queste modifiche, fatte con consenso della FIA proprio perché mirate a migliorare l'affidabilità ma anche per cercare di provare cose in funzione della prossima stagione. Inoltre avrà la possibilità di spingere forte avendo un motore fresco, sfruttandolo a piena potenza e adeguando allo stesso tempo le mappature dell'ibrido.

Se sulla Ferrari F1-75 numero 16 fosse stato cambiato solo il motore termico, Charles avrebbe preso solo 5 posizioni di penalità da scontare in griglia. Invece, con l'introduzione del nuovo turbo - il sesto della sua stagione - Leclerc prende una penalità di ben 10 posizioni totali.

Oltre a Leclerc, anche Fernando Alonso ha montato una nuova unità motrice termica, la sesta della sua stagione. Per questo motivo il pilota dell'Alpine riceverà una penalità di 5 posizioni in griglia da scontare in questo fine settimana.