Aston Martin: filming day bagnato a Silverstone per l'AMR21

L’Aston Martin ha fatto il suo debutto in pista a Silverstone nel primo filming day concesso dalla FIA. Sebastian Vettel e Lance Stroll si sono alternati al volante della AMR21 per coprire i 100 km autorizzati per le riprese promozionali con gomme Pirelli demo.

A causa della pioggia che ha condizionato la giornata, i due piloti sono stati obbligati a girare regolarmente con gomme full wet. Il marchio inglese giovedì è tornato a calcare la pista dopo 61 anni dall’ultima apparizione con le DBR5 di Roy Salvadori e Maurice Trintignant nell’edizione del 1960 del GP di Gran Bretagna.

Il quattro volte campione del mondo ha avuto modo di saggiare le qualità della monoposto verde con la quale intende rilanciare la sua carriera dopo la difficile stagione con la Ferrari SF1000 e a giudicare dai sorrisi del pilota tedesco c’è da credere che sia rimasto positivamente impressionato dalla nuova vettura spinta dalla power unit Mercedes.

Per il tedesco lo shake down di Silverstone ha rappresentato la prima uscita con l’Aston Martin che è la sua quinta squadra di F1, dopo le apparizioni con Sauber-BMW, Toro Rosso, Red Bull e Ferrari.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Aston Martin Racing

La AMR21 si è presentata in pista già in una configurazione aerodinamica diversa dalla vettura che è stata presentata mercoledì pomeriggio: nel retrotreno, infatti, ha fatto la sua comparsa la T-wing che è una copia conforme di quella mostrata dalla Mercedes sulla W12.

Vettel e Stroll avranno modo di scoprire l’effettivo potenziale della AMR21 in occasione dei test collettivi in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain.

