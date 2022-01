F1 | Alonso: "Alpine non avrà più scuse con il budget cap"

La scorsa stagione ha visto la Alpine chiudere al quinto posto nel Costruttori, riuscendo a precedere l’AlphaTauri di 13 punti, e questo risultato è stato possibile grazie anche all’inatteso successo di Esteban Ocon nel GP di Ungheria ed al terzo gradino del podio artigliato da Fernando Alonso in Qatar.

Per la squadra transalpina la pausa invernale, però, non è stata tranquilla. Nei giorni scorsi, infatti, è stato comunicato l’addio di due nomi di peso come quelli di Marcin Budkowski e di Alain Prost, con tanto di dichiarazioni polemiche nei confronti di Laurent Rossi da parte del quattro volte iridato.

In attesa che la Alpine comunichi in via ufficiale l’ingaggio di Otmar Szafnauer, c’è chi professa grande fiducia per la stagione 2022: Fernando Alonso.

Secondo lo spagnolo il team partirà su basi decisamente più solide rispetto a quelle su cui poggiava ad inizio 2021.

“Non siamo ancora venuti a capo di tutti i problemi, ma ognuno può avere una opinione differente”.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Avendo lavorato con team differenti posso capire in quali aspetti abbiamo delle lacune ed in quali, invece, siamo molto forti. Il nostro compito è sempre quello di lavorare duramente per rendere la squadra sempre più competitiva e preparata per la stagione che sta per iniziare”.

Nel corso del finale di stagione la Alpine ha compiuto dei progressi consistenti che hanno contribuito al raggiungimento del quinto posto nel Costruttori, e questa crescita è stata sottolineata da Alonso.

“Credo che adesso siamo in una condizione migliore rispetto a quella di marzo in Bahrain, anche se ci sono ancora alcune cose da sistemare”.

“Di sicuro dobbiamo chiudere il divario dai migliori per quel che riguarda il motore, e sono fiducioso per il nuovo progetto. Inoltre dobbiamo anche migliorare dal punto di vista aerodinamico”.

Secondo Alonso un punto a favore per la Alpine per avvicinarsi alle scuderie di vertice è rappresentato dall’introduzione del budget cap.

“Sono ottimista. Abbiamo tutte le risorse necessarie e l’impegno da parte di Luca De Meo e Laurent Rossi. Il budget cap, inoltre, ci dovrebbe aiutare perché ai top team non è più consentito spendere cifre folli. Tutti adesso avranno a disposizione bene o male le stesse somme e starà a noi realizzare una vettura competitiva. Se non ci riusciremo sarà solo colpa nostra”.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images