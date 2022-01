F1 | McLaren disposta ad aspettare le decisioni di Audi

La squadra di Woking è stata collegata ad una possibile unione con Audi se l'azienda di proprietà del Gruppo Volkswagen dovesse entrare in Formula 1 con l'avvento del nuovo regolamento sui motori, previsto per il 2026.

Dei colloqui esplorativi con il costruttore tedesco ci sono stati, ma la palla ora è nelle mani del Gruppo Volkswagen, che dovrà prima decidere se impegnarsi o meno.

Resta inteso che VW sta considerando due opzioni per il possibile ingresso in F1: una progetto Audi insieme alla McLaren oppure utilizzare il marchio Porsche con Red Bull.

Parlando durante un evento media nella factory della McLaren a Woking, il CEO Zak Brown ha suggerito sfacciatamente che l'opzione Red Bull sembra destinata ad andare avanti, mentre la situazione legata ad Audi rimane poco chiara.

"Ho sentito che stanno per fare qualcosa con la Red Bull sul fronte Porsche", ha detto Brown. "Penso che abbiano parlato con una manciata di persone sulla griglia e, come potete immaginare, abbiamo avuto delle conversazioni".

"Ma a breve termine, e a medio termine, siamo molto felici di dove siamo (con Mercedes). Quindi aspetteremo e vedremo: entreranno in Formula 1? Perché penso che non lo abbiano deciso definitivamente".

"Se lo faranno, abbiamo già un contratto fino a quel momento. E, naturalmente, valuteremo dove siamo e chi è nel Circus, poi prenderemo una decisione su ciò che faremo nel 2026 a tempo debito".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

La McLaren è passata ai motori Mercedes nella scorsa stagione come parte di un accordo a lungo termine, che si concluderà con la fine dell'attuale ciclo regolamentare.

Mentre è stato messo a lungo in discussione il fatto che un team clienti possa vincere o meno un Mondiale, Brown sembra convinto che questa possibilità esista.

"Penso che possiamo vincere con un motore Mercedes", ha detto. "So che per molto tempo c'è stata questa opinione che non si possa vincere con un motore clienti. Io penso che si possa e siamo molto fiduciosi che la nostra power unit sia identica a quella della Mercedes. Non abbiamo visto nulla che dica il contrario".

"Sei un po' svantaggiato dal punto di vista del design, perché è comprensibile che abbiano una visione migliore di come sia l'architettura. Quindi c'è uno svantaggio nell'essere un team clienti. Ma non è nella power unit in sé. E' nella conoscenza che si ottiene potendo vedere il progetto per primi", ha aggiunto.