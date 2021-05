Alonso: "Sto dando il 100% ma non è abbastanza per battere Ocon"

Il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 si sta dimostrando più complicato del previsto. L’asturiano, infatti, ha trovato in Esteban Ocon un avversario ostico e nei primi quattro appuntamenti della stagione è riuscito a stare davanti al francese soltanto in occasione dell’appuntamento inaugurale in Bahrain.

Certamente Ocon sta beneficiando della permanenza in Alpine (fino allo scorso anno Renault ndr.), mentre Alonso deve ancora ritrovare il feeling con la vettura.

“Credo che sia un buon pilota e lo sta dimostrando” ha dichiarato il due volte campione del mondo. “E’ in uno stato di forma ottimale ed è perfettamente integrato col team”.

“Lo scorso anno è riuscito ad andare sul podio in Bahrain, dimostrandosi molto consistente nella parte finale della stagione ed adesso sta disputando dei weekend perfetti”.

“Quello che sta ottenendo adesso è impressionante. Io sto dando il 100%, ma ovviamente non è abbastanza per essere al suo livello in questo momento. Devo migliorare”.

Alonso, ad ogni modo, si è detto non sorpreso dello stato di forma di Ocon. Lo spagnolo ha sottolineato, infatti, come la storia recente del team sia ricca di esempi di piloti tornati ad alti livelli dopo un periodo di appannamento.

“Quando Carlos è passato in Renault non era veloce Hulkenebrg e nelle prime gare ha faticato. Poi è tornato ai suoi livelli nel 2020, al suo secondo anno col team”.

“Anche Esteban ha sofferto la passata stagione contro Daniel, ed adesso, al suo secondo anno, è daccapo al vertice. Sembra un team un po' diverso dagli altri e serve un periodo di adattamento. Io cercherò di riuscirci nel più breve tempo possibile, ma non sono preoccupato”.

“Ad Imola abbiamo tagliato il traguardo insieme e lo stesso è accaduto a Portimao”.

In Spanga per la squadra francese è stato un weekend complicato, ma Alonso si è detto comunque soddisfatto dei dati emersi.

“Il weekend, in generale, è stato positivo. Siamo stati competitivi a Portimao, ma non sapevamo se il risultato fosse dipeso dal circuito, mentre a Barcellona siamo stati daccapo competitivi. Adesso dobbiamo vedere come andrà nelle prossima gara, ma credo che possiamo essere la quinta forza alle spalle di Ferrari e McLaren. Dobbiamo ancora lavorare sodo, sia sulla strategia che sulla comprensione delle gomme”.

