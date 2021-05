McLaren: obiettivo migliorare in Qualifica per battere la Ferrari

Il team principal Andreas Seidl ha riconosciuto che per battere la Ferrari, che in classifica ha un divario di 5 punti dalla Casa inglese, bisogna fare meglio, rispetto a quanto visto a Barcellona, dove Daniel Ricciardo è giunto quinto e lontano da Charles Leclerc, mentre Lando Norris ha tagliato il traguardo ottavo.

Entrambi hanno recuperato una sola posizione e per il momento le Rosse sono andate meglio delle MCL35M, ritrovatesi a lottare oltre il dovuto alla domenica per rimontare, considerando anche quanto sarà dura superare a Monaco.

"Se si guarda a questo weekend di gara, penso che dobbiamo semplicemente accettare che la Ferrari era più forte, ma nel complesso dell'intera stagione penso che sia chiaro che dobbiamo cercare di finire più avanti al sabato", ha detto Seidl.

"Alla fine ti rende la vita molto più facile la domenica se puoi correre senza lottare a centro gruppo, cosa che siamo riusciti a fare in alcune gare già quest'anno grazie ad una buona partenza o un buon primo giro".

"Questo ci ha riportato nella posizione in cui volevamo essere già sabato in qualifica, quindi è chiaramente questo l'obiettivo, in Qualifica bisogna essere dove il potenziale della macchina ce lo consente".

"L'ottimo passo della Ferrari a Barcellona non mi ha sorpreso, ma abbiamo preso 12 punti che sono ottimi. Se in Spagna parti in settima e nona posizione, finire in sesta e ottava senza che nessuno di quelli davanti abbia avuto problemi, penso che tu debba essere felice".

"Abbiamo perso solo 6 punti nel campionato costruttori dalle Rosse ed è bello vedere che c'è battaglia molto serrata con loro e gli altri. E' importante continuare a portare aggiornamenti per la vettura nelle prossime gare per mantenere viva questa battaglia sul terzo posto in campionato. Per ora siamo lì, ma ci aspettiamo che sia una lunga lotta per tutto l'anno".