F1 | Verstappen sarcastico: "La Sprint in Cina? Molto intelligente!"

L'ultima volta che la Cina ha ospitato una gara di F1 è stato nel 2019, prima che la pandemia del COVID-19 facesse deragliare il Gran Premio.

La F1 torna ora sull'impegnativo Shanghai International Circuit dopo quattro stagioni di assenza, con i team che devono affrontare diverse incognite, compreso il cambio regolamentare che ha portato alle monoposto ad effetto suolo.

Ad aggiungere ulteriori grattacapi ai team, la Cina è stata scelta come prima delle sei sedi delle Sprint per quest'anno, con un format che quindi concederà appena 60 minuti per trovare l'assetto ideale.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto cosa ne pensasse del fatto che Shanghai ospiterà una Sprint nel giorno del suo ritorno, Verstappen ha risposto con sarcasmo: "Sì, è molto intelligente farla".

"Penso che non sia il massimo farlo, perché quando si è lontani da una pista per un po' di tempo, non si sa mai cosa si rischia, quindi sarebbe stato meglio organizzare un normale weekend di gara".

"D'altra parte, forse questo rende le cose un po' più vivaci, ed è forse quello che vorrebbero vedere. Ma dal punto di vista della guida e delle prestazioni, credo che non sia la cosa più intelligente da fare".

"Vedremo cosa riusciremo a fare. Mi è sempre piaciuto guidare lì, quindi spero che riusciremo a partire nel migliore dei modi, sperando di non dover mettere a punto troppe cose sulla vettura".

Quest'anno le Sprint seguiranno un formato modificato, con le prove libere e la Sprint Shootout che si svolgeranno il venerdì e la Sprint il sabato mattina. Le qualifiche per la gara lunga di domenica invece si svolgeranno al sabato pomeriggio.

Questa modifica significa che il parco chiuso riaprirà dopo la Sprint per le qualifiche del sabato, rispondendo alle lamentele che ritenevano il format originale troppo restrittivo.

Rimane però la limitazione di una sola sessione di prove, che secondo Carlos Sainz della Ferrari è un po' eccessiva nel caso della Cina. "Penso che Shanghai sia un circuito fantastico, uno dei preferiti da tutti", ha detto. "È un ottimo tracciato e una pista che offre buone possibilità di sorpasso, quindi ha senso fare una Sprint lì".

Allo stesso tempo, e lo abbiamo detto nel briefing alla FIA e alla Formula 1: con questo tipo di vetture, andare su una pista con un'ora di prove e subito dopo le qualifiche, con i regolamenti che ci impongono, come l'usura dei pattini e cose del genere e con quanto un urto possa rendere insidiosa la vettura, penso che non sia una buona scelta mettere la Sprint dopo quattro o cinque anni di assenza".

"Abbiamo anche saputo che sono in corso lavori di riasfaltatura. Forse per voi a casa è eccitante, ma per gli ingegneri e i piloti, secondo me, non dovremmo correre il rischio e fare un weekend normale".